Tennis : Naomi Osaka annonce avoir commencé un travail avec une thérapeute pour soigner ses problèmes psychologiques

Naomi Osaka, en proie à des problèmes psychologiques à répétition, a réussi son entrée en lice au tournoi WTA de Miami. Mercredi 23 mars, elle avait le sourire après sa victoire contre l'Australienne Astra Sharma (6-3, 6-4) pour son entrée en lice au tournoi en Floride.

L'ancienne n°1 mondiale, quadruple vainqueure en Grand Chelem, a annoncé en conférence de presse d'après match avoir "commencé à travailler avec une thérapeute". Car depuis Roland-Garros 2021, dont elle s'était retirée pour préserver sa santé mentale après une polémique déclenchée par son refus de se soumettre aux obligations médiatiques, la joueuse japonaise de 24 ans traverse une période difficile.

En moins d'un an, elle a dégringolé de la première place au 77e rang mondial. En plus de ses difficultés personnelles, Naomi Osaka a été récemment confrontée à la déception de certains supporters. Elle a par exemple été éliminée au 2e tour du tournoi d'Indian Wells, après avoir essuyé quelques larmes pendant et après la rencontre, touchée par un cri émanant des tribunes : "Naomi, tu es nulle !"

En conférence de presse, après sa victoire express contre Sharma mercredi, en une heure et vingt minutes, Osaka a révélé qu'elle avait commencé à travailler avec une psychothérapeute suivant les conseils de sa sœur.

La thérapeute "m'a parlé de stratégies et de tout un tas de trucs comme respirer profondément, remettre les compteurs à zéro quand c'est nécessaire. Je commence à réaliser à quel point tout cela peut m'aider. Je suis très contente d'avoir autour de moi des gens qui m'ont incitée à aller dans cette direction", a-t-elle confié.

"This is like my home tournament. This is the tournament I loved coming to once a year." @naomiosaka | #MiamiOpen pic.twitter.com/A1os1J7kR5