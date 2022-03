Miami : Medvedev facile, Hurkacz dans la douleur, Osaka et Swiatek confirment... Ce qu'il faut retenir de la journée de lundi

Aucune surprise à Miami. Les favoris se sont tous qualifiés au tour suivant du tournoi de Miami, lundi 28 mars. Le numéro 2 mondial Daniil Medvedev s'est hissé en huitièmes de finale comme le tenant du titre Hubert Hurkacz. Chez les femmes, Naomi Osaka a confirmé en validant son billet pour les quarts de finale.

Daniil Medvedev sans trembler

Ce n'est pas une nouveauté mais pour espérer faire tomber Daniil Medvedev sur dur, il faut se lever tôt. Lundi, en seizièmes de finale du Masters 1000 de Miami, le numéro 2 mondial a disposé facilement de l'Espagnol Pedro Martinez (47e à l'ATP) en deux sets et 1h24 de jeu (6-3, 6-4).





Cruise control @DaniilMedwed defeats Martinez 6-3 6-4 to advance to the Last 16 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/mcrpsKwmnV — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2022

Comme à son habitude, le Russe s'est appuyé sur un service de qualité : 14 aces, 75% de points gagnés derrière sa mise en jeu. Il déroule son tennis sous le soleil floridien après avoir déjà écarté Andy Murray pour son entrée en lice au tour précédent (6-4, 6-2). En huitièmes de finale, il sera oppposé à l'Américain Jenson Brooksby (39e mondial), tombeur du 17e à l'ATP Roberto Bautista Agut (6-3, 5-7, 6-4).

Iga Swiatek surclasse Cori Gauff

1h17 : c'est le temps qu'il a fallu à Iga Swiatek pour s'ouvrir les portes des quarts de finale de Miami pour la première fois de sa carrière. Face à Cori Gauff (17e mondiale), la Polonaise n'a pas fait de détails pour s'imposer en deux sets : 6-3, 6-1. C'est tout simplement sa 14e victoire consécutive.

Soon-to-be No.1 @iga_swiatek stretches her career-best win streak to 14 matches with a 6-3, 6-1 victory over Gauff!#MiamiOpen pic.twitter.com/8B710GHiy2 — wta (@WTA) March 28, 2022

La future numéro une mondiale (elle le sera lundi prochain en raison de la retraite d'Ashleigh Barty) a bataillé un peu dans la première manche avant de breaker son adversaire à deux reprises au meilleur moment (à 3-3 puis à 5-3). Dans la seconde, Iga Swiatek a déroulé en seulement 26 minutes, remportant encore les deux derniers jeux de service de l'Américaine. La vainqueure des deux derniers tournois WTA (Doha et Indian Wells) a été intraitable au retour avec 51% de points gagnés sur la mise en jeu de Cori Gauff. En quarts de finale, elle affrontera Petra Kvitova (32e mondiale).

Hubert Hurkacz se défait difficilement d'Aslan Karatsev

Au contraire de Daniil Medvedev, rien n'a été simple pour Hubert Hurkacz. Après trois sets disputés et 2h24 sur le court, le tenant du titre a tout de même réussi à éliminer Aslan Karatsev (7-5, 4-6, 6-3). La rencontre aurait pourtant pu tourner au début du troisième set. Après avoir perdu la deuxième manche, le Polonais a en effet écarté deux balles de break dès l'entame du dernier set. Dans la foulée, Hurkacz a pris le service du 32e joueur à l'ATP. Un break décisif.

The perfect game!@HubertHurkacz with 4 aces to win this game in under 60 seconds #MiamiOpen pic.twitter.com/cE0iiE4AH6 — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2022

Le 10e joueur mondial s'est beaucoup appuyé sur sa mise en jeu. Il a totalisé pas moins de 24 aces sur l'intégralité du match. Hubert Hurkcaz est toujours en course pour conserver son titre. Au prochain tour, il défiera Lloyd Harris, tombeur du Japonais Yoshihito Nishioka. Par ailleurs, le Grec Stéfanos Tsitsipás poursuit lui aussi sa course à Miami grâce à sa victoire tout en maîtrise face à Alex de Minaur 6-4, 6-3. Il rejoint ainsi en huitièmes de finale l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Naomi Osaka confirme son regain de forme

La Japonaise semble de retour. Pour la première fois depuis février 2021 et son sacre à l'Open d'Australie, Naomi Osaka vient d'enchaîner quatre victoires consécutives (même si elle doit son succès en 16es au forfait de Muchova). Lundi, en huitièmes de finale, elle a sorti l'Américaine Alison Riske en deux sets (6-3, 6-4 en 1h32), comme lors de ses trois premièrs rencontres à Miami.

Osaka a de suite pris le match à son compte en breakant d'entrée de première manche. La 77e joueuse mondiale aurait même pu conclure plus rapidement la première manche si ellle avait converti l'une de ses cinq balles de set sur service adverse, à 5-2. A l'inverse, Osaka a perdu sa mise en jeu dès le début de la seconde sur sa seule balle de break concédée (7/8 sauvées). Mais elle a ensuite réagi très vite grâce à deux breaks successifs.

Hitting her stride in Miami



@naomiosaka sets up an enticing quarterfinal clash with Collins after a straight-sets win over Riske!#MiamiOpen pic.twitter.com/1QR09QDOEv — wta (@WTA) March 28, 2022

En quarts de finale, la Nippone sera opposée à la récente finaliste de l'Open d'Australie, l'Américaine Danielle Collins (11e mondiale), facilement victorieuse de la Tunisienne Ons Jabeur (6-2, 6-4 en 1h07).