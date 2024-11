Masters WTA : la place de numéro un mondiale en jeu pour Aryna Sabalenka et Iga Swiatek

Le lieu change, pas l'enjeu. Un an après le Masters féminin de Cancún (Mexique), remporté sans perdre un set par Iga Swiatek, les huit reines du circuit WTA en 2024 se retrouvent cette fois à Riyad (Arabie Saoudite) dès samedi 2 novembre, pour l'épilogue de la saison. Comme au bord de la mer des Caraïbes, c'est Aryna Sabalenka qui arrive avec le costume de numéro un mondiale devant la Polonaise, mais avec, cette fois, une avance presque doublée par rapport à 2023. De quoi la placer en grande favorite pour terminer l'année en haut du classement pour la première fois.

Arrivée avec 630 unités d'avance à Cancún, Aryna Sabalenka avait craqué dans la dernière ligne droite en lâchant un match de poule face à Jessica Pegula avant de s'incliner sèchement en demi-finale contre Iga Swiatek (6-3, 6-2). Invaincue, la Polonaise avait alors engrangé 1 500 points, le maximum dans ce tournoi, contre seulement 625 pour la Biélorusse, lui ravissant sur le fil le trophée de numéro un mondiale de fin de saison.

Sabalenka a besoin de trois victoires pour assurer son trône

À Riyad, la lauréate des deux Grand Chelems sur dur de la saison débarque avec 1 046 unités de plus que sa rivale et donc seulement 455 à glaner pour s'assurer de ne pas être reprise par la quadruple vainqueur de Roland-Garros. Des points néanmoins plus difficiles à aller chercher que l'année précédente, où la seule participation à une rencontre de poules en rapportait 125.

À l'issue d'un nouveau changement de barème dans la compétition, seul le succès rapporte des points. 200 unités par victoire en poules, 400 additionnels en demi-finale et encore 500 de plus pour celle qui triomphera en finale.

Just the two best players in the world having a giggle 🤭🤣#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/CS91RYiUHu — wta (@WTA) October 31, 2024

Pour être assurée de ne pas perdre sa place, Aryna Sabalenka devra donc remporter au moins trois rencontres. Soit celles de son groupe violet où elle affrontera Qinwen Zheng (n°7), Elena Rybakina (n°5) et Jasmine Paolini (n°4), soit deux en poules et sa demi-finale. Dans le cas contraire, Iga Swiatek aura une occasion de refaire le coup de Cancún en chipant la tête du classement mondial en cas de victoire finale.

Plus de deux mois sans match pour Swiatek

Reste à savoir quel sera l'état de forme de la Polonaise, qui n'a plus été vue sur le circuit depuis son élimination en quarts de finale de l'US Open, début septembre, et qui vient de changer d'entraîneur, embauchant Wim Fissette. À l'inverse, Aryna Sabalenka reste sur 20 victoires sur ses 21 derniers matchs (défaite face à Karolina Muchova à Pékin le 4 octobre), remportant les tournois WTA 1000 de Cincinnati et Wuhan et le Grand Chelem américain.

Chacune dans un groupe différent, les deux joueuses pourraient se retrouver, comme à Cancun, dès les demi-finales, pour un match qui pourrait valoir très cher si la Polonaise est toujours invaincue et que la Biélorusse a lâché un match en poule. À l'image de leur saison, Swiatek a remporté les deux premiers face-à-face, à chaque fois en finale de WTA 1000 sur terre battue (à Madrid, puis à Rome), avant que Sabalenka ne prenne le dessus sur dur en demi-finale de Cincinnati.

Si l'exact classement reste incertain, les deux joueuses sont assurées de terminer première et deuxième, comme l'an dernier, confirmant leur duel au sommet. Il faut remonter à Lindsay Davenport et Martina Hingis à la fin du millénaire dernier (trois fois entre 1998 et 2000) pour retrouver un même duo conclure plusieurs saisons consécutives aux deux premières places.