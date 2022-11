Masters WTA : battue par Iga Swiatek, la Française Caroline Garcia jouera sa place en demi-finales face à Daria Kasatkina

Iga Swiatek était tout simplement trop forte. La n°1 mondiale a dominé Caroline Garcia, dans la nuit du 3 au 4 novembre, sur un score qui ne reflète pas la rude bataille entre les deux joueuses (6-3, 6-2). La Française, qui avait parfaitement débuté son Masters WTA en s'imposant contre Coco Gauff, n'a pas démérité face à Swiatek, grande favorite de la compétition, qui s'est affirmée cette saison comme la patronne du circuit féminin après la retraite anticipée d'Ashleigh Barty.

Caroline Garcia connaissait la recette pour battre la Polonaise, puisqu'elle avait réussi cet exploit en quart de finale du tournoi de Varsovie l'été dernier, mais cette fois, la n°1 mondiale a parfaitement su répliquer aux coups de boutoir de son adversaire. Le premier set a été un sérieux bras de fer, spectaculaire, durant lequel les deux joueuses ont multiplié les coups gagnants (12 pour Swiatek, 10 pour Garcia), et fait dans le même temps une excellente promotion du tennis féminin.

Victoire obligatoire contre Daria Kasatkina

A l'agressivité payante de Garcia, qui lui a permis de breaker la première, Swiatek a répondu par sa défense acharnée, et son excellente capacité de déplacement. Il a fallu une petite baisse de régime de la Tricolore, et une double-faute malheureuse, pour offrir le break décisif à sa rivale dans la première manche. Dans le second acte, la Lyonnaise a perdu son service d'entrée, avant de manquer trois occasions d'effacer son break de retard dans la foulée. Swiatek a ensuite encore élevé son niveau de jeu pour s'imposer en 1h25 et décrocher sa place pour les demi-finales de la compétition.

Taking top spot in the Tracy Austin Group



See you in the semifinals, @iga_swiatek!#WTAFinals pic.twitter.com/UjH5Sb0eiO — wta (@WTA) November 4, 2022

"C'était vraiment un match difficile. C'est une très bonne joueuse, très solide, qui ne vous donne pas beaucoup d'espace. J'ai essayé du mieux que je pouvais. Mais elle était meilleure et m'a sortie de ma zone de confort", a analysé Caroline Garcia après son match. La n°6 mondiale jouera sa place dans le dernier carré face à Daria Kasatkina, tombeuse de Coco Gauff dans la nuit (7-6 [6], 6-3). La lauréate de cet affrontement franco-russe accompagnera Iga Swiatek, déjà assurée de la première place, en demi-finales.