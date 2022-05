Tournoi de Rome : Zverev-Tsitsipas et Swiatek-Sabalenka en demies... Ce qu'il faut retenir des premiers quarts de finale

Pas de surprise au tournoi des sept collines. Zverev, Tsitsipas, Swiatek, Sabalenka... Les premiers quarts de finale de l'ATP Masters 1000 de Rome ont vu tous les favoris se qualifier pour le tour suivant, vendredi 13 mai.

Les affiches des demi-finales se dessinent. Chez les hommes, le 3e au classement ATP, Alexander Zverev, fera face au 5e, Stefanos Tsitsipas. Côté féminin, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka s'affronteront en demi-finale, dans un remake de la finale du tournoi de Stuttgart en avril.

Après sa victoire face à Alex de Minaur, Alexander Zverev a disposé du Chilien Cristian Garin (48e mondial). L'Allemand a breaké sur le dernier service de son adversaire avant d'emporter le premier set (7-5). La deuxième manche n'a pas vraiment fait débat. Alexander Zverev a fait parler sa puissance en poussant Cristian Garin à la faute pour se hisser en demi-finale (7-5, 6-2). "Ce n'était pas le plus beau tennis de ma carrière, a concédé l'Allemand, mais j'ai fait le boulot et c'est le plus important".

Il affrontera Stefanos Tsitsipas, facile vainqueur de l'Italien Jannik Sinner (7-6, 6-2) en 2h24. Malgré un court central entièrement acquis à la cause de son adversaire italien, Tsitsipas a dicté le ton de la rencontre grâce à son coup droit. Accrocheur dans un premier set qui a duré plus de 1h20, Jannik Sinner, qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition, a fini par céder face au rythme imposé par le Grec. Après deux matchs très fébriles, celui qui a gagné le Tournoi de Monte Carlo a fait le plein de confiance contre un adversaire qu'il avait déjà battu à l'Open d'Australie.

Alors qu'elle s'était facilement débarrassée de Jessica Pegula jeudi, la journée a été plus difficile pour Aryna Sabalenka. La Bulgare a dû batailler durant trois sets pour se défaire de l'Américaine Amanda Anisimova (4-6, 6-3, 6-2), qu'elle affrontait pour la troisième fois en cinq semaines et qu'elle n'avait encore jamais battue.

13-11 - Amanda #Anisimova (13) and Aryna #Sabalenka (11) are now the two players with the most matches gone to the third set in 2022. Fighters.#InternazionaliBNL @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/BovmIeGSYv