Tennis : on vous explique pourquoi le Masters 1000 de Paris-Bercy va déménager à Paris La Défense Arena à Nanterre dès 2025

"Paris-Bercy", c'est fini. Le Rolex Paris Masters, ou plus communément appelé le Masters 1000 de Paris-Bercy, a tiré sa révérence au sein de l'Accor Arena, dans le 12e arrondissement, dimanche 3 novembre, lors de la victoire d'Alexander Zverev face au Français Ugo Français, avec un record d’affluence à la clé (176 451 spectateurs sur la semaine). Dès 2025, le tournoi parisien prendra donc ses quartiers dans la plus grande salle indoor d’Europe, à Paris La Défense Arena (du 25 octobre au 2 novembre 2025).

"Entrer dans une nouvelle dimension"

Un déménagement justifié par la Fédération française de tennis (FFT) par un besoin de place. Il "s’inscrit dans la volonté de la FFT de faire grandir le Rolex Paris Masters et d’offrir un cadre ultra moderne aux différentes populations du tournoi [joueurs, spectateurs, médias, partenaires…], avec l’ambition de continuer à faire rayonner le Masters 1000 parisien, considéré comme le plus spectaculaire du circuit ATP, en France et à l’international", ont insisté les organisateurs dans un communiqué, publié mardi 5 novembre.

Quatre courts de compétition (soit deux de plus qu'auparavant), dont un court central d’une capacité de 16 500 places, seront aménagés. Un court d'entraînement sera aussi mis à disposition des joueurs. Les espaces de ces derniers "seront par ailleurs agrandis, améliorés et modernisés", précise le communiqué.

Les organisateurs se félicitent de ce déménagement dans un site "à la pointe de la technologie", et assurent qu'il permettra "une gestion optimisée des flux de spectateurs, notamment les détenteurs de billets pour la session de soirée, grâce à un grand hall d’accueil couvert". "Notre ambition est de perpétuer l’identité de notre événement, en mettant l’accent sur l’innovation et la modernité. (...) Ce déménagement doit permettre au tournoi d’entrer dans une nouvelle dimension en offrant aux joueurs et aux spectateurs une expérience toujours plus grande", a déclaré Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters.