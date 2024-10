Tennis : Novak Djokovic absent, quatre places pour le Masters de Turin, la der à Bercy... Les cinq choses à savoir sur le Masters 1000 de Paris-Bercy

Comme chaque année, le Masters 1000 de Bercy, dont le tableau final débute lundi 28 octobre, est la dernière étape majeure, souvent cruciale, pour accrocher une place pour le Masters, le tournoi des Maîtres qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison, à Turin (du 10 au 17 novembre). Mais cette saison 2024 est bien plus particulière, puisqu'il s'agira de la dernière à se disputer dans cette salle de l'Accor Arena. Une ultime occasion d'accrocher son nom au palmarès.

Novak Djokovic seul absent du Top 15

Vainqueur en 2023 de son septième titre au Rolex Paris Masters, Novak Djokovic a annoncé, le 23 octobre, son forfait pour le tournoi, sans en préciser la raison. Le recordman de succès dans ce tournoi est le seul membre du Top 15 au classement ATP à ne pas être présent cette semaine à Paris. C'est dire si le plateau de cette semaine est très relevé, et cette absence ajoute un suspense supplémentaire, que ce soit pour le tournoi ou pour la course au Masters.

Quatre dernières places pour se qualifier pour le Masters de Turin

Comme c'est souvent le cas, Bercy est presque quasiment le dernier endroit (avec les tournois ATP 250 de Belgrade et de Metz qui débutent le 3 novembre) pour gagner sa place pour le célèbre Masters. Quatre joueurs sont déjà qualifiés : Jannik Sinner, le n°1 mondial et leader du classement de la "Race to Turin", Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Daniil Medvedev. Il reste donc quatre tickets à aller chercher cette semaine à Paris, sachant que le vainqueur gagne 1 000 points, le finaliste 600, les demi-finalistes 360, les quarts de finaliste 180, les 8e de finaliste 90...

Cinquième à la Race, l'Américain Taylor Fritz est le mieux placé (il compte 4 290 points). Derrière lui, Novak Djokovic (3 910 points) a décidé de faire l'impasse sur un tournoi qu'il a remporté à sept reprises. Le Serbe prend un risque puisque cinq joueurs ont potentiellement la capacité de le dépasser en cas de bonnes performances : Casper Ruud (3 845 points), Andrey Rublev (3 720 points), Alex de Minaur (3 555 points), Grigor Dimitrov (3 150 points) et Tommy Paul (3 135 points). Stefanos Tsitsipas (2 975 points), Holger Rune (2 675 points) ont besoin d'un exploit pour aller en Italie.

Fils et Mpetshi Perricard pour une première, le 17e et dernier Bercy de Gasquet

Ils sont huit Français présents dans le tableau final. Respectivement vainqueurs des tournois ATP 500 de Tokyo et de Bâle, Arthur Fils et Giovanni Mpetshi Perricard sont les deux Français en forme en cette fin de saison. Mais les deux hommes vont y faire leurs premiers pas dans le tableau final,. Le premier a hérité au 1er tour d'un ancien vainqueur de Grand Chelem, Marin Cilic, tandis que le deuxième, titulaire d'une invitation, défiera Frances Tiafoe, qui conserve une toute petite chance de se qualifier pour le Masters de Turin.

A l'opposé, à 38 ans, Richard Gasquet (133e mondial), qui a annoncé la fin de sa carrière après le prochain tournoi de Roland-Garros 2025, va disputer son 17e et dernier Bercy. "Ce n'est pas mon dernier tournoi, mais déjà, c'est une page qui se tourne", a-t-il reconnu. Il a un gros défi contre l'Italien Flavio Cobolli (32e à l'ATP), tout comme Arthur Rinderknech (60e) contre le Tchèque Machac (25e), Corentin Moutet (70e) face à l'Américain Shelton (19e), Quentin Halys (90e) opposé à l'Argentin Cerundolo (29e) et Adrian Mannarino (58e) contre l'Américain Paul (12e). Seule tête de série tricolore, Ugo Humbert (18e), finaliste à Tokyo, a une carte à jouer contre l'Américain Nakashima (35e mondial) au 1er tour (en direct sur france.tv). Mais il pourrait retrouver Carlos Alcaraz dès les 8es de finale.

La dernière à Bercy

Depuis 1986, le tennis a élu domicile à Bercy en fin de saison. Le Palais omnisports de Paris-Bercy (POPB) a traversé les années et couronné des joueurs légendaires (Djokovic, Federer, Becker, Edberg, Sampras, Agassi, Safin, Murray, Tsonga) mais jamais Rafael Nadal, qui n'y a atteint qu'une fois la finale. La 39e édition de son tournoi est la dernière en ces lieux, puisque la Fédération française de tennis a décidé, en janvier 2024, de jeter son dévolu, dès 2025, sur la plus récente Paris-La Défense Arena, qui a accueilli l'été dernier les épreuves de natation des Jeux olympiques et paralympiques. Bercy va donc tourner sa page tennistique, faite de moments de gloires mais aussi de polémiques (spectateurs bruyants et indisciplinés, forfaits de nombreux joueurs pour mieux préparer d'autres échéances...) qui ont également construit l'histoire du tournoi.

La diffusion sur France Télévisions

Chaque jour de lundi à vendredi, France Télévisions diffuse en direct un match du Masters 1000 de Bercy, sur la plateforme france.tv. Samedi, la meilleure demi-finale sera également diffusée sur cette plateforme, alors que la finale du tournoi sera diffusée sur France 3 dimanche 3 novembre, à partir de 14h45.