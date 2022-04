Monte-Carlo : des regrets pour Rinderknech, Korda premier de cordée, Wawrinka de retour... Ce qu'il faut retenir de la 2e journée

La deuxième journée du Masters 1000 de Monte-Carlo, lundi 11 avril, a mal débuté pour le clan tricolore. Malgré une belle résistance, Arthur Rinderknech est tombé contre le vétéran italien Fabio Fognini en trois manches. De vétéran, il en sera aussi question pour Stan Wawrinka, qui fait son retour en Principauté face à Alexander Bublik, et Jo-Wilfried Tsonga, opposé à Marin Cilic en fin de journée.

Rinderknech bute sur Fognini

Le Masters 1000 monégasque a déjà pris fin pour Arthur Rinderknech. Le Français, 59e mondial, a été battu par l'Italien Fabio Fognini (32e) en trois manches 7-5, 4-6, 6-3. Un match qui va laisser des regrets puisque le Francilien a eu sa chance dans le premier set en breakant l’Italien par deux fois avant de céder 7-5. Revenu à égalité en sauvant sept balles de break dans la deuxième manche, Rinderknech a fini par céder contre un Fognini plus régulier et redoutable du fond du court. Au deuxième tour, le vainqueur de l'édition 2019 affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas (5e), exempté de premier tour.

Korda fonce vers Alcaraz

En ce moment, il n'est pas bon de se retrouver sur la route du phénomène espagnol Carlos Alcaraz, demi-finaliste à Indian Wells et vainqueur de son premier Masters 1000 à Miami. A 18 ans, il s’annonce déjà comme un épouvantail que l’Américain Sebastian Korda, 42e mondial, a gagné le droit d’affronter au 2e tour grâce à son succès sur le Néerlandais Botic van de Zandschulp 7-5, 6-4. Les deux hommes se sont déjà rencontrés une fois en fin de saison dernière lors de la finale du Next Gen à Milan et Alcaraz l’avait emporté en trois sets (4-3, 4-2, 4-2).

Stan Wawrinka, le retour du Prince

Les organisateurs de Monte-Carlo ont joué la carte "vermeille" pour les invitations dans le grand tableau. A l’image de Jo-Wilfried Tsonga, qui fait sa tournée d’adieu sur terre battue avant de prendre sa retraite à l’issue de Roland-Garros, Stan Wawrinka est une des attractions de ce Masters 1000. A 37 ans, retombé au 236e rang mondial, le Suisse est à la recherche de son glorieux passé (3 titres en Grand Chelem) et de ses sensations. A Monte-Carlo, là où il avait conquis le titre en 2014 en battant en finale Roger Federer, Wawrinka dispute son deuxième match de reprise après une longue pause initiée en mars 2021 pour soigner une blessure au pied gauche. A Marbella il y a quinze jours, l’ancien n°3 mondial avait cédé face au Suédois Elias Ymer (131e) 6-2, 6-4. Opposé à Alexander Bublik, le Suisse aura fort à faire pour accéder au 2e tour.