Masters 1000 de Paris-Bercy : Ugo Humbert s'offre sa première finale en carrière après avoir renversé Karen Khachanov

Un Français en finale à domicile. En demies du Masters 1000 de Paris-Bercy, samedi 2 novembre, Ugo Humbert a battu Karen Khachanov (6-7 [6-8], 6-4, 6-3) après un long combat très disputé de près de trois heures. Le 18e mondial et numéro un français, vainqueur de Carlos Alcaraz en huitièmes de finale, poursuit sa magnifique épopée en se qualifiant pour la première finale de Masters 1000 de sa carrière où il y affrontera Alexander Zverev (3e). Ugo Humbert devient le premier Français à jouer pour le titre à Bercy depuis 13 ans et la finale perdue par Jo-Wilfried Tsonga face à Roger Federer.

Sous les yeux de Guy Forget, premier vainqueur français de Paris-Bercy en 1991, et d’Henri Lecomte, double demi-finaliste du tournoi en 1986 et 1987, le Messin avait pourtant cédé le premier set au tie-break. Plus à l’aise dans l’échange que Karen Khachanov, et précis au filet, le Français a réussi à égaliser au score dans la seconde manche.

Dans un dernier set décisif, les débats ont de nouveau été très serrés au début, avant que le Russe ne soit diminué physiquement. Moins mobile, le 21e mondial a essayé de raccourcir les échanges et a perdu son rythme dans les jeux. Ugo Humbert n'a ansi jamais paniqué. Il est donc parvenu à le breaker au meilleur des moments (4-3) et a pu confirmé sa semaine exceptionnelle en validant son ticket pour sa première finale de Masters 1000 en carrière.

Zverev en finale, une nouvelle montagne à gravir

Pour conclure en beauté, dimanche en finale (15h00, en direct sur France 4 et france.tv), il faudra en revanche passer dans une nouvelle dimension. Car plus tôt dans la journée, Alexander Zverev s’était qualifié le premier pour la finale. Contre Holger Rune (13e), vainqueur du tournoi en 2022, l’Allemand n’a presque jamais été inquiété. Souverain sur son service, avec notamment quatre jeux blancs, le joueur de 27 ans a fait déjouer le Danois grâce à une défense sans faille. Même s’il a eu du mal à conclure son match en fin de rencontre, Alexander Zverev a toutefois réussi à remporter la partie en deux manches (6-3, 7-6 [7-4]).

Contrairement au printemps dernier, lorsqu'il avait attentin la finale de Roland-Garros, le numéro 3 mondial sera favori pour décrocher son premier sacre à Bercy contre Ugo Humbert. Il visera un deuxième Masters 1000 cette saison, après sa victoire sur la terre battue de Rome, et doublera, quoiqu'il arrive, Carlos Alcaraz au classement ATP en prenant sa place de numéro 2 mondial, lundi.