Masters 1000 de Paris-Bercy : Ugo Humbert s'offre Carlos Alcaraz et redore le bilan français en huitièmes de finale

(AFP et MAXPPP)

A la fin, en restera-t-il plus d'un ? Des cinq Français engagés en huitièmes de finale, record égalé en Masters 1000, Ugo Humbert s'est qualifié, jeudi 31 octobre, pour la suite du tournoi en triomphant de Carlos Alcaraz, tandis qu'Adrian Mannarino, Arthur Fils et Arthur Cazaux ont été éliminés, en attendant le résultat d’Arthur Rinderknech. Hormis la défaillance d'Alcaraz, les autres favoris encore engagés, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas se sont qualifiés pour les quarts de finale.

Ugo Humbert s’offre Carlos Alcaraz

Pour un soir d’Halloween, Carlos Alcaraz va faire des cauchemars du Masters 1000 de Paris-Bercy. L’Espagnol, grand favori en l’absence de Jannik Sinner, est éliminé aux portes des quarts de finale, son meilleur résultat dans le tournoi. Face à lui, Ugo Humbert a joué à son meilleur niveau (6-1, 3-6, 7-5). Le Français a très bien commencé le match, très concentré, pour remporter les quatre premiers jeux. Il a aussi profité des 15 fautes directes d’Alcaraz, qui ne s’est procuré aucune balle de break et n’a remporté aucun point sur ses deuxièmes balles dans la première manche.

1/8 de finale : le passing magique d'Ugo Humbert face à Carlos Alcaraz Quelle tension sur le court du Rolex Paris Masters ! Le dénouement de ce 1/8 de finale est proche entre Carlos Alcaraz et Ugo Humbert et aucun des deux joueurs ne veut lâcher. Le Français remporte une superbe point, avec un passing dévastateur.

Mais avec son statut de deuxième joueur mondial, l’Espagnol a réglé la mire dans le deuxième set et si Ugo Humbert a bien résisté sur ses premières balles de break concédées, il a fini par craquer pour se diriger dans un troisième set. Une manche décisive très disputée, dans laquelle les deux joueurs ont offert de beaux points au public de Bercy. Très bon sur les retours, Ugo Humbert a fait la différence sur la dernière mise en jeu de Carlos Alcaraz pour le breaker et remporter la partie. Il affrontera l’Australien Jordan Thompson pour une place dans le dernier carré, vendredi à 19 heures.

Arthur Fils cède contre Alexander Zverev

Arthur Fils avait battu Alexander Zverev chez lui, à Hambourg. L’Allemand s'est vengé en s’imposant chez le jeune Français, à Paris (6-4, 3-6, 6-3). Le numéro 3 mondial a pris l’avantage à la fin d’un premier set équilibré, mais si Arthur Fils a bien réagi en deuxième manche, il a commis trop d’erreurs dans le troisième set.

Il est un peu sorti de son match en raison d’une erreur de l’arbitre de chaise, pourtant sans grande incidence sur le score puisque qu’un autre service lui a été accordé, sur lequel il a réussi un ace. Mais déconcentré, il n’a pas réussi à débreaker face à un Zverev quasiment impeccable sur ses mises en jeu. L’Allemand affrontera Stefanos Tsitsipas, vainqueur de Francisco Cerundolo, en quarts de finale.

Arthur Cazaux pousse Holger Rune dans ses retranchements

Lui aussi a pris sa revanche sur un joueur français : Holger Rune a battu Arthur Cazaux (3-6, 6-3, 6-4), qui l’avait battu à l’Open d’Australie en début d’année. Pas en réussite au service dans le premier set, et avec trop de déchet dans le jeu (14 fautes directes), le Danois s’est réveillé et a haussé son niveau dans la deuxième manche. Il a breaké dès la première mise en jeu d’Arthur Cazaux et le scénario s’est totalement inversé.

Engagé dans un troisième set, le Français a manqué de réussite sur les points décisifs et s'est s’incliné finalement aux portes des quarts de finale après avoir remplacé Jannik Sinner en tant que lucky loser. Holger Rune affrontera l’Australien Alex De Minaur, tombeur de Jack Draper.

Adrian Mannarino laisse passer sa chance

Trop brouillon, le Français a manqué de solidité sur les points cruciaux, concédant un break à 5-5 dans le premier set après avoir recollé au score et laissant filer deux balles d'égalisation à une manche partout sur son service.

Une maladresse fatale illustrée par ses six fautes directes (51 au total) dans le tie-break du deuxième set qui offrent le match à l'Australien Jordan Thompson, qui découvrira les quarts de finale en Masters 1000. Inscrit au tournoi de Metz, le natif du Val-d'Oise, redescendu au 58e rang mondial après avoir été n°17 fin janvier, tentera de terminer la saison sur une bonne note en Moselle.