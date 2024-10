Masters 1000 de Paris-Bercy : les Français plutôt heureux au tirage, Jannik Sinner pas gâté

Qui succèdera à Novak Djokovic au palmarès du Rolex Paris Masters ? Le tirage au sort a livré ses premiers enseignements, vendredi 25 octobre, et parmi les hommes en forme, le chemin pourrait être compliqué pour le numéro 1 mondial, Jannik Sinner. Exempté de premier tour, l'Italien va notamment connaître une entrée en lice relevée face au vainqueur du match entre Ben Shelton et Félix Auger-Aliassime (19e joueur mondial), avant de potentiellement affronter Holger Rune, Taylor Fritz et Alexander Zverev.

The 2024 singles draw is OUT! #RolexParisMasters pic.twitter.com/iezrQN0jXZ — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 25, 2024

Dans l'autre partie de tableau, Carlos Alcaraz, numéro deux mondial, est un peu plus épargné. L'Espagnol entrera au deuxième tour contre le vainqueur d'un match entre Nicolas Jarry et un qualifié, puis pourrait croiser la route du Français Ugo Humbert, du terrien Casper Ruud en quarts de finale, puis de Daniil Medvedev en demi-finales.

Dernier Bercy pour Gasquet, opposé à Flavio Cobolli

Du côté des Tricolores, Ugo Humbert, seule tête de série, débutera face à l'Américain Brando Nakashima. Comme lui, Giovanni Mpetshi Perricard et Adrian Mannarino affronteront des Américains, avec respectivement Frances Tiafoe, tête de série numéro 14, et Tommy Paul, tête de série numéro 11.



Pour son dernier Bercy, Richard Gasquet sera lui opposé au prometteur Italien Flavio Cobolli. Arthur Rinderknech, pris dans le tableau final après le forfait de Gaël Monfils, malade, devra lui se défaire de Thomas Machac, récent tombeur de Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Shanghai. Enfin, le plus en forme des Français, Arthur Fils, victorieux ce vendredi du Grec Stefanos Tsitsipas en quarts de finale à Bale, affrontera un vainqueur en Grand Chelem, à l'US Open 2014, Marin Cilic.