Masters 1000 de Paris-Bercy : les Français Humbert, Fils, Rinderknech et Mannarino qualifiés pour les huitièmes, début de journée idéal pour les Bleus

Au moins quatre joueurs français disputeront les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris. Arthur Fils, Ugo Humbert, Adrian Mannarino et Arthur Rinderknech ont tous validé leur billet, mercredi 30 octobre, en attendant peut-être d'être rejoints par Giovanni Mpetshi-Perricard (en direct sur france.tv) et Arthur Cazaux dans la soirée. Il n'y avait plus eu un tel tir groupé tricolore à ce stade du tournoi depuis 2016 (Lucas Pouille, Richard Gasquet, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga). En 2023, aucun n'était présent en huitièmes.

Arthur Rinderknech a montré la voie. Celui qui n'avait jamais dépassé le premier tour à Paris s'est montré très solide face au jeune Américain Alex Michelsen (20 ans, 44e mondial), tombeur du Polonais Hurkacz (n°12), en s'imposant en deux sets identiques (7-6[6], 7-6[6]) et 2h14 de jeu. De quoi faire honneur à l'invitation qu'il a récupérée grâce au forfait de Gaël Monfils. Le 60e joueur mondial retrouvera Grigor Dimitrov pour tenter de disputer le premier quart de finale de sa carrière en Masters 1000.

Alcaraz attend Humbert

Ugo Humbert lui a emboîté le pas en gérant parfaitement son opposition avec Marcos Giron (6-3, 6-2). 24 coups gagnants à 5, 100% de points remportés derrière sa première balle, une heure de jeu seulement... Le n°1 Français (18e mondial) était en démonstration sur le court n°2. Mais, attention, la pente va sérieusement s'élever au prochain tour, puisqu'il fera face au n°2 mondial Carlos Alcaraz.

Même impression de force du côté d'Arthur Fils. Le jeune talent tricolore (20 ans, 20e mondial) a fait respecter les 22 places ATP qui le séparent du 42e joueur mondial, Jan-Lennard Struff. Il l'a dominé en deux sets (6-3, 6-4) et 1h32 de jeu, en prenant le service de son adversaire très tôt dans chaque manche (à 1-0 dans la première, à 1-1 dans la deuxième) avant de dérouler, sans jamais subir le moindre break.

Adrian Mannarino, lui, a dû mener bataille pour renverser Zizou Bergs (3-6, 6-2, 6-4). Pour sa 14e participation au tournoi, il égale sa meilleure performance à Bercy, lui qui avait été en huitième de finale en 2020, match perdu contre Alexander Zverev. L'Australien Jordan Thompson (28e mondial) est le prochain obstacle sur son chemin.

Daniil Medvedev prend la porte

On ne pourra pas lui reprocher de s'être battu, mais Daniil Medvedev (n°4) était bien trop loin de son meilleur niveau. Le Russe, qui n'a toujours pas remporté de tournoi ATP cette saison, s'est incliné contre Alexei Popyrin, 24e joueur mondial, en trois sets (6-2, 2-6, 7-6[4]) et 2h31 de jeu. Ses erreurs dans les points les plus importants lui ont coûté cher. Pour la troisième année de suite, Medvedev n'a pas gagné le moindre match à Bercy.