Masters 1000 de Paris-Bercy : Djokovic défend son titre, Alcaraz en première ligne et dernières balles pour Simon... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2022

C’est l’un des derniers rendez-vous tennistiques de la saison. Le Rolex Paris Masters débute lundi 31 octobre et s’étendra jusqu’à la finale, dimanche 6 novembre. Le huitième et dernier Masters 1000 de l'année sera particulièrement disputé, avec de nombreuses têtes d’affiches présentes, dont le tenant du titre, Novak Djokovic. Carlos Alcaraz, qui va aborder son premier Masters 1000 comme tête de série numéro 1, fait également partie des prétendants à la victoire finale dans le tournoi.

Un plateau très relevé

Le tournoi de Paris-Bercy s’était habitué, ces dernières saisons, à l’absence de plusieurs joueurs phares du circuit, à la fin d’une saison éreintante pour les corps et les esprits. Cette année, les organisateurs du tournoi parisien, dont son nouveau directeur Cédric Pioline, peuvent se féliciter de la présence de sept des huit premiers joueurs au classement ATP. Hormis Alexander Zverev, toujours forfait après sa blessure à la cheville à Roland-Garros, ils sont tous là.

Seront donc présents le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas. Mais également Rafael Nadal, papa pour la première fois début octobre et qui n’a plus joué depuis la Laver Cup et un double mémorable avec Roger Federer qui célébrait la fin de sa carrière. L’Espagnol, plus que motivé pour son retour sur les terrains alors qu’il est déjà qualifié pour les ATP Finals de Turin (13-20 novembre), a été le premier à s’entraîner dans le palais omnisports de Paris-Bercy jeudi.

Welcome back in Paris @RafaelNadal

Premier entrainement de Rafa au #RolexParisMasters pic.twitter.com/Y1VkzDwK1s — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 27, 2022

Novak Djokovic sera également présent. Contraint de faire l’impasse sur la tournée nord-américaine du circuit en août et septembre car il n’est pas vacciné contre le Covid-19, le Serbe a fait son retour progressivement ces dernières semaines. Lors de ce Masters 1000 de Paris-Bercy, il sera l’immense favori à sa propre succession.

Qui pour détrôner Djokovic ?

Novak Djokovic n’a pas d’équivalent à Bercy. Le Serbe est, avec six victoires dans le tournoi (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021), le joueur qui a le plus remporté ce Masters 1000. Vainqueur à Tel-Aviv (ATP 250) début octobre puis à Astana (ATP 500) dans la foulée, Djokovic reste redoutable malgré son 7e rang au classement mondial. Pour l’emporter, il devra cependant se frayer un chemin dans une partie de tableau difficile, qui le verra peut-être croiser le numéro 3 mondial Casper Ruud en quart de finale.

Un autre favori à la victoire finale est évidemment Rafael Nadal. Mais l’Espagnol est en manque de rythme et pourrait affronter Djokovic lors d’une demi-finale qui s’annoncerait explosive. S’il n’est pas dans la forme de sa vie, Daniil Medvedev apprécie le tournoi parisien et reste un potentiel favori. Vainqueur en 2020 et finaliste l’an dernier, le Russe pourrait se relancer à Bercy dans la foulée de son deuxième titre cette saison à Vienne (ATP 500).

Le tableau du @RolexPMasters est sorti ! pic.twitter.com/T4UiVJVlai — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 28, 2022

Pour cela, il aura peut-être à se défaire de Carlos Alcaraz dans le dernier carré. L’Espagnol de 19 ans, numéro 1 mondial depuis son succès à l’US Open en septembre, a été plutôt épargné par le tirage au sort effectué vendredi. Pour la première fois de sa carrière, Alcaraz va entamer un Masters 1000 comme tête de série numéro 1 et aura certainement à cœur de mettre derrière lui son élimination dès les huitièmes de finale l’an dernier, contre le Français Hugo Gaston.

Enfin, il faudra surveiller de près l'homme en forme de cette fin de saison, Felix Auger-Aliassime (9e mondial). Vainqueur à Bâle (ATP 500) de son troisième titre d'affilée (après Florence et Anvers), il reste sur treize victoires consécutives.

Plusieurs Français engagés, la "der" pour Gilles Simon

Sensation du tournoi l’an dernier, lorsqu’il avait atteint les quarts de finale avant de se faire éliminer par Daniil Medvedev, Hugo Gaston n'est pas parvenu à s'extraire des qualifications, chutant face au Suisse Marc-Andrea Huesler. Gaël Monfils, le numéro 1 français, est toujours blessé au talon et a annoncé son forfait.

Mais cette édition de Paris-Bercy devrait aussi et surtout être le témoin d’un grand moment d’émotion puisqu’il s’agira du dernier tournoi de Gilles Simon. À 37 ans, celui qui fut 6e mondial en 2009 va tirer sa révérence. Pour espérer terminer en beauté, Simon devra battre sa bête noire Andy Murray (16 défaites en 18 matchs) dès le premier tour.

Parmi les autres chances françaises, on citera Richard Gasquet, qui reste sur une demi-finale à Anvers, Adrian Mannarino - le Français qui a marqué le plus de points cette saison - ou encore Arthur Rinderknech, qui a battu successivement Diego Schwartzman, Pablo Carreno-Busta et Marin Cilic, tous membres du top 20, en l’espace de quelques semaines. Arthur Fils, Quentin Halys et Corentin Moutet ont, eux aussi, arraché leur billet pour le tournoi principal.