Indian Wells : Carlos Alcaraz fait chuter Jannik Sinner pour la première fois en 2024 et retrouvera Daniil Medvedev en finale

Pas de 20/20 pour Jannik Sinner. Vainqueur de ses 19 derniers matchs depuis novembre et donc invaincu en 2024, l'Italien a été renversé, samedi 16 mars, par Carlos Alcaraz en demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells. L'Espagnol s'est imposé après la perte du premier set (1-6, 6-3, 6-2) pour rejoindre la finale du tournoi qu'il avait remporté l'an passé. Il ne sera d'ailleurs pas dépaysé avec en face de lui le même adversaire qu'en 2023, le Russe Daniil Medvedev, tombeur de son côté de l'Américain Tommy Paul.

Alcaraz renversant

Une fois encore, Alcaraz avait été piqué en premier dans ce match entre les deux joueurs de 20 et 22 ans appelés à un règne longue durée sur le tennis. Non pas par des abeilles cette fois, mais par un Sinner qui a bien mieux su gérer un début de match contrarié plus de trois heures par la pluie sur le désert californien. Puissant et d'une grande justesse dans ses choix, le Transalpin s'est fait l'agresseur sur son service, comme sur celui du Murcien.

Alcaraz a su réagir avec un début de deuxième set de très haut niveau. En ne répondant plus systématiquement au défi de la longueur de son adversaire, mais en cherchant au contraire à casser son rythme, le numéro deux mondial s'est offert du temps à l'échange et davantage d'options tactiques comme sa qualité d'amortie au filet. Les premiers jeux de cette deuxième manche ont offert un grand spectacle : "nous avons mis de la magie sur le terrain, des points incroyables et pour le public, c'est aussi merveilleux", a d'ailleurs estimé l'Espagnol.

La magie n'a cependant pas duré à un set partout, Sinner semblant marqué et même blessé après avoir plongé pour tenter d'empêcher le break à 1-1. Touché à la main et gêné à la jambe, le vainqueur du dernier Open d'Australie n'a plus vraiment été lui-même, laissant filer la partie et sa série de succès. "C'est incroyable pour moi de pouvoir mettre fin à quelque chose comme ça, s'est félicité Carlos Alcaraz. Je suis resté fort mentalement. Je pense que c'est un élément très important dans ce match. Ce genre de match, avec un set de retard contre quelqu'un qui joue un jeu incroyable, je suis vraiment content de ce que j'ai fait".

Medvedev pour la revanche

Un nouveau défi de taille se présente à lui pour être le premier joueur à conserver son titre à Indian Wells depuis Novak Djokovic entre 2014 et 2016. Il retrouvera Daniil Medvedev, sa victime de la dernière édition en finale. Le Russe a vécu une soirée proche de celle d'Alcaraz, en perdant largement le premier set avant de renverser la vapeur et de voir son adversaire, l'Américain Tommy Paul, perdre pied physiquement après s'être tordu la cheville dans le tie-break du deuxième set (1-6, 7-6 [7-3], 6-2).

Medvedev s'est pourtant fait une belle frayeur, rejoint à 5-5 dans la deuxième manche après avoir compté deux breaks d'avance. En face, Tommy Paul s'est régalé de montées incessantes au filet, où il a inscrit 83% de ses points sur l'ensemble du match ! Avant que sa cheville gauche ne sonne le glas de ses espoirs. "Je sais ce qui s'est passé l'année dernière, alors je vais faire de mon mieux pour essayer d'inverser la tendance, de mieux jouer, de jouer plus fort, plus sur les lignes, de frapper plus d'aces, des choses comme ça, a avancé un Medvedev revanchard. J'espère que j'y parviendrai."