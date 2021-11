DIRECT. ATP Finals : Stefanos Tsitsipas défie Andrey Rublev

Contraint à l'abandon dès le deuxième tour à Bercy, Stefanos Tsitsipas est à nouveau opérationnel. Il affronte Andrey Rublev lundi 15 novembre à partir de 21h00 à Turin pour son entrée en lice dans les ATP Finals 2021. La tâche ne s'annonce pas simple pour le Grec, opposé au n°5 mondial et finaliste au Masters de Cincinnati l'été dernier. Il peut en revanche s'appuyer sur sa belle saison, notamment son titre à Monte-Carlo, face à son adversaire du jour qui plus est, et sa finale à Roland-Garros pour inquiéter le Russe et réaliser un grand tournoi en Italie.