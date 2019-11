Masters 1000 de Paris : la paire française Mahut-Herbert en finale pour la 2e fois

Ils doivent affronter, dimanche, les Russes Andrey Rublev et Karen Khachanov.

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont décroché, samedi 2 novembre, leur ticket pour la finale du double au Masters 1000 de Paris. Ils ont battu le duo allemand Kevin Krawietz - Andreas Mies 7-6 (7/1), 6-0. La paire française, convoquée pour la Coupe Davis nouvelle formule (18-24 novembre), accède ainsi à sa deuxième finale à Bercy après celle perdue en 2016.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert affronteront, dimanche, les Russes Andrey Rublev et Karen Khachanov, vainqueur du tournoi en simple l'année dernière, pour tenter de décrocher le 13e titre de leur collaboration qui a débuté en 2015, et le deuxième pour cette année.

Déjà vainqueurs de six tournois Masters 1000

Mahut et Herbert, respectivement 3e et 23e au classement ATP du double, ont remporté en janvier l'Open d'Australie, le seul titre du Grand Chelem qui manquait à leur palmarès. Ils n'ont pas défendu leur titre à Roland-Garros.

Ils ont déjà gagné ensemble six tournois Masters 1000. Mahut avait également joué et perdu à Bercy la finale de 2011. Il était alors associé à Julien Benneteau.