Masters 1000 de Madrid : Herbert battu, Nishikori passe, ce qu'il faut retenir de la deuxième journée

Herbert également à la trappe

Après un huitième de finale du côté d'Estoril au Portugal, Pierre-Hugues Herbert, s'est à nouveau incliné sur la terre battue madrilène. Le Français, issu des qualifications, a rendu les armes au bout de trois manches accrochées (6-7, 7-6, 6-7) et 2h56 de match, pour son premier tour face à Alejandro Davidovich Fokina (N.49).

Dans ce qui a été une histoire de tie-break tout au long de la rencontre, l'Alsacien solide au service, a empoché le premier set après un long chassé croisé au score, le tout avant de s'effondrer dans les derniers instants du tie-break de la deuxième manche. Accrocheur dans le jeu comme à son habitude, il n'a pourtant pas su trouver la faille et a perdu cinq points consécutifs lors du dernier jeu décisif, synonyme de défaite pour le Français. Il rejoint ainsi ses compatriotes Jérémy Chardy, Ugo Humbert et Adrian Mannarino, tous éléminés lundi.

Nishikori, le réveil de la force

Retombé à la 43e place mondiale, le Japonais Kei Nishikori est parvenu à se défaire de Karen Khachanov (N.23) à l'occasion de ce choc du premier tour (6-7, 6-2, 6-2). Malgré une première manche concédée sur le fil face au Russe, Nishikori a ensuite déroulé et fait parler son efficacité au retour avec six balles de break converties sur sept dans les deux derniers sets. Le joueur de 31 ans doit donc désormais retrouver de la régularité au plus haut niveau après deux dernières saisons compliquées.

Nouvelle désillusion pour Auger-Aliassime

Encore une défaite précoce pour le Canadien de 20 ans sur terre battue. À la peine en Masters 1000, Félix Auger-Aliassime s'est fait balayer en 1h33 de match et deux sets secs par Casper Ruud (6-1, 6-4), spécialiste de l'ocre et récent demi-finaliste à Monte-Carlo.

Incapable de suivre le rythme dans une première manche expédiée en 35 minutes de jeu, le 20e joueur mondial et tête de série numéro 15, s'est cramponné pour sauver quatre balles de break dans le deuxième set. Pas suffisant pour déstabiliser un Norvégien plus réaliste avec 73% de points gagnés derrière son service.