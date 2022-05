Roland-Garros 2022 : "Jo-Wilfried Tsonga a écrit l'histoire du tennis français", estime Michaël Llodra après la fin de carrière de son compère

L'émotion était forte dans les travées du court Philippe-Chatrier lors des adieux de Jo-Wilfried Tsonga à son public, mardi 24 mai. Défait par le Norvégien Casper Ruud, huitième joueur mondial, après quasiment quatre heures de combat, le Français a mis un terme à sa carrière après 18 ans de bons et loyaux services sur le circuit professionnel. Alors qu'il a commenté ce match pour France Télévisions, Michaël Llodra, médaillé olympique en double avec le Manceau, a, lui aussi, été très touché par la fin de carrière et l'hommage rendu à son ami.

Interrogé par franceinfo: sport, il se dit "super heureux pour lui que ça se finisse comme ça". Jo-Wilfried Tsonga "a écrit l’histoire du tennis français. Avec Yannick Noah, ce sont les deux joueurs français les plus charismatiques qui ont su écrire l’histoire du tennis donc je trouve ça incroyable de lui rendre hommage comme ça sur le court Philippe-Chatrier", affirme le triple vainqueur de Grand Chelem en double.

Un dernier match à l'image de sa carrière

Tsonga quitte la scène tennistique après avoir remporté 18 titres ATP (dont deux Masters 1000), soit le deuxième palmarès du tennis masculin français de l'ère Open. "C'est une nouvelle page qui se tourne. On peut le féliciter de tout ce qu’il a apporté au tennis français et au tennis mondial", juge Llodra.

The curtain comes down @CasperRuud98 ends Tsonga's farewell tour with a 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) opening round victory.#RolandGarros pic.twitter.com/jOA3HxObxG — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2022

Son dernier combat contre Casper Ruud pourrait résumer la carrière de l'ancien numéro 5 mondial. Malgré le peu de matchs gagnés cette saison, le Tricolore a rappelé l'étendue de son grand talent, malmenant la tête de série numéro 8 du tournoi, l'un des hommes en forme de ces dernières semaines. "On ne l'attend pas, mais il arrive à faire un super match, je trouve ça incroyable. Puis il est trahi par son corps, mais quel immense champion", s'enthousiame Michaël Llodra.

"C'est un super mec"

Ce corps a été son meilleur atout pour son jeu tout en puissance et parfois son pire ennemi avec des blessures venues le stopper en pleine ascension. Alors qu'il semblait sur le point de renverser le match contre le Norvégien, une douleur à l'épaule est venue l'empêcher d'arracher une ultime manche et de croire à l'exploit.

"Il a été un joueur plein de panache qui adorait les grosses ambiances et il a su tirer la quintessence de tout son potentiel. Il a échoué de peu à monter sur la plus haute marche du podium en Grand Chelem." Michaël Llodra, ancien joueur de tennis à franceinfo: sport

Tsonga et Llodra ont joué ensemble en double avec à la clé une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres et une invincibilité en Coupe Davis. "On a réussi à créer une amitié sur le terrain et en dehors. C’est un super mec", glisse encore Michaël Llodra. Vu les messages adressés par Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Roger Federer et la présence des joueurs français lors de l'hommage rendu, cet avis semble partagé.