"Je veux t'aider": quand l'arbitre vient au secours de Nick Kyrgios en plein match face au Français Pierre-Hugues Herbert

Alors qu'il était largment mené, l'Australien a fini par l'emporter.

Du jamais vu sur le circuit professionnel de tennis. En plein match de l'US Open, jeudi 30 août, l'arbitre de la rencontre entre le sanguin Nick Kyrgios et le Français Pierre-Hugues Herbert (75e) est intervenu pour encourager l'Australien, mal engagé dans la partie, à se reprendre.

Kyrgios (30e), se déplaçant à peine et commettant des fautes grossières, était alors mené d'un set et d'un break (6-4, 3-0) par Herbert quand l'arbitre suédois Mohamed Lahyani a profité d'un changement de côté pour descendre de sa chaise et se poster devant l'Australien de 23 ans, assis l'air dépité. La scène a été isolée par Eurosport. il lui a alors glissé ces quelques mots :

Je veux t'aider. Je vois tes matches et tu es quelqu'un de formidable pour ce sport. Ce n'est pas toi, je le sais.Mohamed Lahyani

Une attitude déplorée par Herbert, forcément. "Ce n'était pas son rôle, ce n'est pas un entraîneur, c'est un arbitre et il n'a pas à descendre de sa chaise. Un arbitre n'a pas à aider un joueur", a considéré le joueur français, estimant que Layhani avait "fait une erreur".

Devenu un autre joueur

Pour le Français, il y a eu un avant et un après cette intervention. "Tout ce que je peux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, il est devenu un autre joueur", a expliqué le Français après le match. "Avant, il n'était pas impliqué, faisait des doubles fautes... A partir du moment où Mohamed est descendu, il s'est mis à serrer le poing, à s'encourager, et surtout, il s'est mis à jouer à un niveau où je n'ai pas du tout pu suivre."

"Ca n'a pas eu d'effet du tout. Pas du tout", s'est quant à lui défendu Nick Kyrgios, expliquant avoir déjà connu des situations comparables, dans lesquelles des arbitres l'invitaient à ne pas laisser filer le match.

Ca ne m'a pas aidé du tout. Il ne m'a pas coaché du tout, c'est ridicule.Nick Kyrgios

Les organisateurs du tournoi, eux, ont justifié l'attitude de l'arbitre par son "inquiétude" que l'Australien ait besoin "d'aide médicale" et par le "bruit" régnant sur le court.

Dans la soirée, dans un texte posté sur son compte Twitter, Herbert s'en est pris aux explications avancées par le tournoi. "Je suis en colère contre le communiqué de l'USTA (la Fédération américaine de tennis) et la direction du tournoi qui nous prennent tous pour des imbéciles en nous faisant croire que l'arbitre n'a absolument pas outrepassé ses fonctions alors que son discours est audible sur quasiment toute vidéo", écrit-il, en ajoutant attendre "des explications, voire des sanctions".