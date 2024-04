Tennis : Jannik Sinner peut-il poursuivre son ascension sur terre battue ?

Douze titres sur dur, un seul sur terre battue. La préférence semble nette pour Jannik Sinner. L'Italien de 22 ans est devenu numéro 2 mondial, lundi 1er avril, grâce à un début de saison tonitruant riche de 22 victoires, une seule défaite et trois nouveaux trophées. Des succès tous acquis sur des courts en dur, synonymes de jeu rapide. Victorieux à Miami (Etats-Unis) dimanche 31 mars, il a immédiatement tourné les yeux vers la tournée sur terre battue qui s'ouvre lundi 8 avril avec le Masters 1000 de Monte-Carlo.

"La saison sur terre battue arrive. Habituellement, j'ai du mal. Voyons ce que je peux faire cette année", a-t-il glissé, dès la conférence de presse ayant suivi sa victoire floridienne, précisant que Roland-Garros constituait son objectif principal.

Sur le circuit professionnel depuis 2018, Jannik Sinner n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale sur les trois Masters 1000 de terre battue (en 2023, à Monte-Carlo) et qu'un quart de finale à Roland-Garros (perdu en 2020 face à Rafael Nadal). L'an passé, il avait chuté dès le deuxième tour porte d'Auteuil. En carrière, son pourcentage de victoires sur terre battue s'établit à 68,2%, loin des 77% sur dur.

L'endurance comme nouvel atout

Comme beaucoup d'autres, Jannik Sinner n'aura eu qu'une poignée de jours pour s'adapter à la surface la plus lente du circuit. Outre Monte-Carlo et le Grand Chelem tricolore, le droitier transalpin a coché Rome, un "tournoi vraiment, vraiment important" pour lui. "J'ai le sentiment que j'ai appris beaucoup de choses de l'an passé que je peux mieux faire. Physiquement, je suis dans une forme différente de 2023 et la terre battue est une surface très exigeante physiquement. Voyons donc comment cela va se passer."

Pour Arnaud Clément, consultant tennis pour franceinfo: sport, l'absence de résultats de Jannik Sinner sur terre battue – exception faite de son titre sur le tournoi d'Umag (Croatie) en 2022 – est "une petite anomalie", plus que la preuve que le joueur est allergique à la surface ocre.

En 2023, l'Italien avait avancé comme explication ses nombreuses jeunes années passées à user ses raquettes sur des terrains en dur en intérieur. "Pour certains joueurs, on voit directement que cela va être compliqué pour eux sur terre, comme Daniil Medvedev. Ce n'est pas le cas de Jannik Sinner, qui bouge bien, glisse bien, assure l'ancien joueur tricolore. Mais son jeu s'adapte davantage sur dur et il met sa priorité sur cette surface."

"Jannik Sinner a déjà les armes dans son jeu pour réaliser des performances sur terre battue." Arnaud Clément, consultant tennis à franceinfo: sport

Depuis la seconde partie de la saison 2023, au cours de laquelle il a gagné trois de ses quatre titres de l'année, l'Italien ne cesse de progresser. "Il a modifié son rythme au service, où il est beaucoup plus régulier. Physiquement, il a beaucoup progressé, ce qui lui permet d'être plus sûr de lui quand il engage un combat. Même au filet, quand il a besoin de monter, il va venir et ne pas être maladroit", liste Arnaud Clément.

L'endurance physique est le point sur lequel le joueur estime avoir le plus gagné. Un atout capital au cours de la tournée sur terre battue, surface la plus exigeante physiquement parlant.

Objectif JO

"Quand on progresse partout, on gagne de la confiance et on gère mieux les moments critiques, fait remarquer Arnaud Clément, qui met en garde sur l'analyse des résultats à venir de l'Italien. "Il a eu un début de saison extraordinaire avec une première victoire en Grand Chelem. Il faut voir comment il récupère. S'il a un coup de moins bien, la surface ne sera pas forcément l'explication."

Avec des résultats sur terre en demi-teintes l'an passé, Jannik Sinner a très peu de points à défendre sur cette surface (585), contrairement à Novak Djokovic (2 315) et Carlos Alcaraz (2 265), respectivement numéro 1 et numéro 3 mondial.

De bonnes performances pourraient ainsi lui permettre de détrôner le Serbe. Et le mettraient en confiance pour son autre objectif assumé : les Jeux olympiques, qui se joueront sur la terre ocre de Roland-Garros du 27 juillet au 4 août.