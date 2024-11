Tennis : des statistiques proches de Roger Federer ou Novak Djokovic... L'ultra-domination de Jannik Sinner en chiffres

Premier Italien à devenir numéro 1 mondial depuis la création du classement en 1973, Jannik Sinner a conclu sa saison de la meilleure des manières, devant son public à Turin, en remportant le Masters dimanche 17 novembre. Vainqueur de ses deux premiers tournois du Grand Chelem à l'Open d'Australie et l'US Open, il a dominé l'année 2024 presque sans partage.

Seulement le 3e joueur à remporter l'Open d'Australie, l'US Open et le Masters la même saison

Pour lui, le dur, c'est simple. Jannik Sinner n'est que le troisième joueur à remporter les trois plus grands tournois sur surface dure, après Roger Federer (en 2004, 2006 et 2007) et Novak Djokovic (en 2015 et 2023). En Majeurs, il n'y a donc qu'à Roland-Garros (en demi-finales face à Carlos Alcaraz) et à Wimbledon (en quarts de finale face à Daniil Medvedev) que l'Italien a connu la défaite. Cette saison, seul Carlos Alcaraz fait aussi bien au nombre de tournois du Grand Chelem remportés (2).

Plus de titres (8) que de défaites (6)

"On dirait qu'il a oublié comment on perd", résumait Casper Ruud après son élimination en demi-finales. Le Norvégien n'a pas tort : Jannik Sinner n'a perdu que six matchs cette saison, pour 70 victoires. Personne ne fait mieux. Des résultats exceptionnels qui lui ont permis de remporter huit titres (ATP et Majeurs confondus), soit le double de son dauphin, Carlos Alcaraz (4). Avec 11 330 points acquis au classement ATP, il réalise ainsi la meilleure performance depuis Novak Djokovic en 2021 (11 540), alors que seuls deux autres joueurs ont dépassé la barre des 11 000 : Andy Murray et Rafael Nadal.

17 victoires face au top 10, fort contre les forts

Pour asseoir sa domination, Jannik Sinner s'est montré intraitable contre ses concurrents les plus proches au classement. En 2024, il s'est imposé à 17 reprises contre des joueurs du top 10. C'est contre Carlos Alcaraz que l'Italien a rencontré le plus de difficultés, avec trois défaites (à Indian Wells, Roland-Garros et Pékin). Il est aussi devenu le premier joueur à ne pas avoir concédé une seule balle de break lors de deux matchs consécutifs face à Novak Djokovic, une première dans la carrière du Serbe sur le circuit principal.

91,2% de ses mises en jeu remportées : imprenable sur son service

Comme Novak Djokovic, très peu de joueurs ont réussi à arracher un break à Jannik Sinner cette saison, puisque l'Italien a reporté 91,2% de ses mises en jeu cette saison, le meilleur dans ce domaine. Son sang-froid lui a également permis de sauver 73,6% des balles de break qu'il a concédées, il est également le meilleur sur cette statistique. Imprenable, il a ainsi remporté au moins un set au cours de tous les matchs qu'il a disputés durant la saison, le premier à réussir cette prouesse depuis 1990, après Roger Federer en 2005.