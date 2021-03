"Il a envie de donner beaucoup et d'être aimé" : Novak Djokovic engrange les records mais court après la popularité de ses rivaux Federer et Nadal

Novak Djokovic entre encore un peu plus dans le livre des records. Le tennisman serbe, numéro un mondial, fête lundi 8 mars sa 311e semaine au sommet de la hiérarchie. 311, c’est désormais le record absolu de semaines cumulées en tête du classement. Djokovic dépasse l’icône Roger Federer et ce n’est sûrement pas terminé. Roger Federer et Rafael Nadal peuvent trembler. À 33 ans, Novak Djokovic veut continuer à écrire l’histoire et 2021 pourrait être pour lui l’année de tous les records.

"Je veux atteindre le sommet"

Maintenant qu’il a décroché le record du nombre de semaines passées en tête du classement, Novak Djokovic espère, pour la septième fois de sa carrière, finir la saison en tête du classement mondial. Le Serbe dépasserait alors Pete Sampras pour détenir seul le record du nombre d’années terminées au sommet de la hiérarchie. L’autre enjeu : devenir champion olympique à Tokyo. S’il y parvient, il pourra se vanter d’avoir été le premier à conquérir, sans exception, tous les titres existants dans le monde du tennis.

Après avoir enlevé l’Open d’Australie, dimanche 21 février, Djokovic est aussi dans les temps pour remporter les quatre tournois du Grand Chelem dans la même année, ce que seul Rod Laver a réussi en 1969. S’il réalise cet exploit phénoménal, le Serbe totalisera 21 titres majeurs. Il dépassera Federer et Nadal et détiendra seul le record absolu du nombre de titre du Grand Chelem. Et c’est pour lui désormais une priorité. "Il est évident que les tournois majeurs, surtout à ce stade de ma carrière, sont les plus importants. Ce sont les événements où je veux atteindre le sommet et jouer de mon mieux. Alors bien sûr, je vais ajuster mon calendrier pour pouvoir jouer mon meilleur tennis lors des tournois majeurs."

"Je ne me sens pas fatigué, je ne me sens pas épuisé de jouer au tennis, de participer à des compétitions au plus haut niveau. Avec un peu de chance, je serai capable d'en gagner d'autres. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. C'est une priorité." Novak Djokovic à franceinfo

Novak Djokovic sait qu’il n’obtiendra peut être jamais la popularité de Federer et Nadal. Il trouve ça injuste et injustifié et Nicolas Mahut n’est pas loin de penser la même chose. "Il souffre effectivement d'un léger déficit d'image par rapport aux deux autres. Federer Nadal sont tellement des monstres sacrés que lui, il est un petit peu derrière malgré son palmarès immense, déplore le tennisman français. Et peut-être qu'il y a une certaine forme d'injustice par rapport à ce qu'il a déjà accompli. Même à travers ces célébrations, je crois qu'il a envie de donner beaucoup et d'être aimé. C'est difficile parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher. Les gens vous aiment, vous adulent, mais on ne va pas les chercher. C'est difficile pour lui."

Le Serbe veut tous les records, dépasser Federer et Nadal coûte que coûte pour enfin obtenir, sur le court, la reconnaissance qu’il n’arrive pas à avoir en dehors. Tout ça pour qu’un jour, on puisse dire de lui qu’il est le plus grand joueur de tous les temps.