US Open 2022 : Medvedev vise le doublé, Nadal pour être le patron de l'année, Swiatek à la relance… Les favoris du tournoi à la loupe

C’est l’heure du dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Après les qualifications, les premiers tours du tableau principal de l’US Open se déroulent dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 août. Malgré les absences de Novak Djokovic, interdit d'entrée aux Etats-Unis car non-vacciné contre le Covid-19, et Alexander Zverev, en convalescence après une opération à la cheville, les autres grands noms du circuit sont bien présents à Flushing Meadows.

Medvedev veut conserver sa couronne

Il ne voudra pas laisser passer sa chance. Le numéro 1 mondial Daniil Medvedev arrive le couteau entre les dents outre-Atlantique, où il s’était imposé l’an passé. Le Moscovite, privé de Wimbledon en raison de la décision des organisateurs d’exclure les joueurs russes, retrouve un tournoi du Grand Chelem.

S’il a un temps inquiété, en s’inclinant d’entrée face à Nick Kyrgios à Montréal, le Russe a montré un bien meilleur visage au Masters 1000 de Cincinnati, finalement battu par Stefanos Tsitsipas aux portes de la finale. En l’absence de Djokovic, qu’il avait empêché de réaliser le Golden Slam à Flushing Meadows, Medvedev compte bien s’offrir un deuxième sacre en Grand Chelem.

Nadal pour un troisième Grand Chelem en 2022

Avec deux titres du Grand Chelem au compteur cette année (l'Open d'Australie et Roland-Garros), Rafael Nadal est le patron de l'année. L'Espagnol de 36 ans voudrait profiter de l’absence de Djokovic pour décrocher son cinquième titre américain, et, surtout creuser un peu plus l’écart avec le Serbe au nombre de Grands Chelems remportés - 22 pour l’instant, avec une longueur d’avance sur Djokovic. Nadal, qui a hérité d’un tableau ouvert, pourrait bien se relancer à New York, si ses pépins physiques le laissent tranquille.

Souffrant de douleurs récurrentes au talon, le taureau de Manacor a également été contraint de déclarer forfait pour sa demi-finale à Wimbledon, blessé aux abdominaux. Éliminé d’entrée à Cincinnati par par le futur gagnant surprise - Borna Coric -, le numéro 2 mondial a montré par le passé qu’il savait trouver les ressources mentales pour revenir.

Alcaraz en terre conquise

C'est à New York, en 2021, qu'il était apparu aux yeux du grand public. L'outsider adolescent, 55e mondial à l'époque, avait impressionné grâce notamment à une victoire dantesque (cinq sets, 4h06 de jeu) en 16es de finale contre Stefanos Tsitsipas. Alcaraz avait été contraint à l'abandon, blessé à l'adducteur droit lors de son quart de finale face à Felix Auger-Aliassime.

Depuis, le jeune Espagnol est monté en puissance (quatre titres et deux finales cette saison) qui s'est traduit par un énorme bond au classement en un an, et s'avance comme tête de série numéro 3 de cet US Open. Constant depuis le printemps, il se sait attendu et aura à cœur de faire à nouveau vibrer le public américain.

Swiatek compte se relancer

Elle a fait une première partie de saison brillante. Longtemps intouchable avec sa série de 37 matchs sans défaite (record co-détenu avec Martina Hingis), de février à juillet, Iga Swiatek s'était confortablement installée en reine du circuit féminin. Mais depuis son sacre parisien en juin, quatre défaites ont cassé son incroyable dynamique. A commencer par celle subie face à Alizé Cornet à Wimbledon, puis face à Caroline Garcia (en grande forme ces trois derniers mois) chez elle, à Varsovie, avant deux autres revers lors de la tournée américaine.

37. INCROYABLE ! En deux sets, @alizecornet s'offre la N°1 mondiale et inflige à Iga #Swiatek sa première défaite depuis mi-février, mettant fin à la série de 37 victoires de la polonaise !

La Polonaise de 21 n'a plus gagné trois matchs de suite depuis sa victoire porte d'Auteuil. Elle sait qu'elle aura fort à faire à Flushing Meadows, d'autant qu'elle n'y a jamais dépassé les huitièmes de finale. Reste que son statut de numéro 1 mondiale fait automatiquement de la double gagnante de Roland-Garros une favorite.

Jabeur cherche son premier titre du Grand Chelem

Elle a déjà marqué le tennis de son empreinte, mais pourrait encore plus rentrer dans l'histoire à New York. Devenue en mai la première joueuse arabe à remporter un WTA 1000 (celui de Madrid), puis à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem en juillet à Wimbledon, Ons Jabeur réalise une belle saison 2022. Avant cette finale, la Tunisienne de 27 ans avait remporté le titre à Berlin fin juin, ce qui lui avait permis d'être un temps dauphine de Swiatek.

"Ce n'est que le début. Je sais que je vais revenir et remporter un tournoi du Grand Chelem, c'est certain", déclarait Jabeur dans la foulée de son match accroché mais perdu face à Elena Rybakina à Londres. En soulevant le trophée à Flushing Meadows, la cinquième joueuse mondiale conclurait de la meilleure des manières cette année déjà historique pour le tennis tunisien.

Halep espère poursuivre sur sa lancée

Simona Halep voudrait que son bel été se termine par un titre à l'US Open. Après une série de blessures, la Roumaine de 30 ans est revenue à son meilleur niveau ces dernières semaines : demi-finaliste à Wimbledon (défaite face à la lauréate Elena Rybakina), elle s'est offert le troisième Open du Canada de sa carrière au terme d'une finale accrochée face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, une des révélations de l'année. Un titre acquis à Toronto grâce à une "bonne énergie" que l'ex numéro 1 mondiale a attribué au travail effectué avec son coach, Patrick Mouratoglou et "l'atmosphère de l'Académie" du Français, basée près de Nice.

Alors que son succès canadien, le deuxième de la saison après le WTA de Melbourne en janvier, laissait penser que Halep était de nouveau en forme, la numéro 6 mondiale a dû se retirer du tournoi de Cincinnati, blessée à une cuisse.