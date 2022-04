Tennis : quatre choses à savoir sur Iga Swiatek, la nouvelle numéro 1 mondiale

Dans un circuit féminin particulièrement ouvert, surtout depuis la fin de l'ère Serena Williams, un nouveau changement au sommet de la hiérarchie intervient. Alors que sur les vingt derniers tournois du Grand Chelem, quatorze joueuses différentes ont inscrit leur nom au palmarès - la moitié d'entre elles n'ayant pas réussi à doubler la mise -, Ashleigh Barty n'est plus au premier rang du classement de la WTA.

Iga Swiatek s'est emparée, lundi 4 avril, de cette place pour devenir la vingt-huitième n°1 mondiale de l'histoire (depuis 1975 et la mise à jour hebdomadaire du classement), profitant de la fin de carrière surprise de l'Australienne de 25 ans. À seulement 20 ans, la Polonaise s'invite donc au sommet du tennis mondial. Voici quatre choses à savoir sur la nouvelle star du circuit féminin.

Elle est la reine des finales

Le 10 octobre 2020, Iga Swiatek remporte sa première finale en Grand Chelem, à Roland-Garros. C'est aussi sa première victoire sur le circuit principal dans sa première participation à une finale d'un Majeur, en battant en prime la n°1 mondiale, Simona Halep (6-1, 6-2) en 8es de finale, et en soulevant le trophée sans avoir concédé le moindre set.

Ce coup double devient presque sa marque de fabrique. Car tant sur le circuit secondaire, où elle a ouvert son palmarès à l'âge de 15 ans à Stockholm en 2016, que sur le circuit principal, avec ce succès à Paris quatre ans plus tard, la Polonaise brille par son efficacité. En treize finales, elle s'est imposée à douze reprises (6 victoires sur le circuit ITF de 2016 à 2018, autant sur celui de la WTA), pour une seule défaite.

C'était en 2019, pour sa première finale sur le circuit principal, à Lugano. Depuis, elle vient d'aligner douze trophées de vainqueure, dans des tournois aussi importants que Roland-Garros donc, mais aussi Adélaïde, Rome, Doha, Indian Wells et ce week-end Miami. Plus encore, elle n'y a jamais perdu la moindre manche, et n'a laissé à ses adversaires que 1,6 jeu en moyenne par set. Une vraie terreur.

Elle est la première à gagner les trois premiers WTA 1000 de la saison

En enregistrant à son palmarès les tournois de Doha, Indian Wells et Miami en ce début d'année 2022, la Polonaise est devenue la première à rafler les trois premiers WTA 1000 de la saison.

En plus, ce doublé Indian Wells-Miami, seules Steffi Graf (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005) et Victoria Azarenka (2016) l'avaient réalisé avant elles. Elle se trouve donc sur les traces des plus grandes, en étant, en prime, la plus jeune à le faire. Un enchaînement qui l'a conduite à déclarer forfait pour le tournoi de Charleston, cette semaine. "Après le marathon de trois tournois où j'ai joué la finale, je me sens un peu blessée à un bras. Ce n'est pas grave mais j'ai besoin de me reposer", a-t-elle expliqué.

Elle est issue d'une famille de sportifs

L'anecdote peut faire sourire mais elle en dit surtout beaucoup sur le tempérament de la jeune Iga Swiatek. Si elle s'est mise au tennis alors qu'elle était petite, c'est uniquement parce que sa grande sœur, Agata, y jouait et qu'elle souhaitait la battre. Quelques années plus tard, alors que l'aînée de la famille a arrêté le tennis, la cadette a définitivement gagné son pari.

Et chez les Swiatek, le sport est une affaire de famille, puisque le père, Tomasz Swiatek, est un ancien rameur olympique polonais. En 1988 aux Jeux olympiques de Séoul, il avait participé à l'épreuve du quatre de couple masculin.

Son idole s'appelle Rafael Nadal

Remporter son premier titre du Grand Chelem à Roland Garros a forcément dû avoir une résonance particulière pour la Polonaise. Porte d'Auteuil, c'est la terre de son idole, Rafael Nadal, que la droitière a brillé.

"Je ne regardais pas beaucoup le tennis quand j'étais jeune, avait-elle expliqué au magazine allemand Tennis Magazin (en allemand). Le seul joueur qui me fascinait était Rafael Nadal. Je suppose que j'ai appris mon style de jeu grâce à lui. J'aime frapper les balles avec beaucoup d'effets. Mon premier entraîneur m'a également dit qu'il est inhabituel pour une fille de jouer avec des effets. Il m'a conseillé de me concentrer là-dessus car un jour, ce sera une grande force".

En octobre 2020, c'est à l'occasion d'une visioconférence que les deux champions se sont rencontrés. Un moment immortalisé par la jeune femme, qui avait alors parlé de la réalisation d'un rêve. Nul doute qu'à présent, c'est en chair et en os, et avec un trophée entre les mains sur une certaine terre ocre, qu'elle souhaite mettre à jour son album photo.