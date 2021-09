DIRECT. US Open 2021 : Barty et Ferro chez les dames, Djokovic, Zverev puis Monfils chez les hommes... Suivez tous les matchs à Flushing Meadows

Suite et fin du deuxième tour de l'US Open jeudi 2 septembre à New York. Une journée marquée par le match du numéro 1 mondial Novak Djokovic face au Néerlandais Tallon Griekspoor (121e) et du champion olympique Alexander Zverev, opposé à Albert Ramos-Vinolas (48e). Chez les Français, Gaël Monfils (tête de série numéro 20) affrontera Steve Johnson, tandis que Corentin Moutet aura la lourde tâche de s'imposer face au demi-finaliste 2019 à Flushing Meadows, et récent finaliste de Wimbledon, le numéro 8 mondial Matteo Berrettini.

Chez les dames, la reine Ashleigh Barty disputera son deuxième tour face à la Danoise Clara Tauson (78e), et la Canadienne Bianca Andreescu (tête de série 6) fera face à l'Américaine Lauren Davis (98e). Comme Moutet, Fiona Ferro a hérité d'un tableau compliqué, puisqu'elle sera opposée à la tête de série numéro 7, la Polonaise Iga Swiatek. Suivez les matchs en direct sur franceinfo: sport.