Fiona Ferro confirme qu'elle "n'était pas consentante", réfutant les dires de son ex-coach Pierre Bouteyre, mis en examen pour viols et agressions sexuelles

Elle est sortie de son silence. La joueuse de tennis française Fiona Ferro, a réagi vendredi 2 septembre à la prise de position de son ex-entraîneur Pierre Bouteyre, qu'elle accuse d'agressions sexuelles et de viols à de nombreuses reprises entre 2012 et 2015, alors qu'elle était âgée de 15 à 18 ans. Bouteyre, qui a entraîné la joueuse pendant quatre ans à Saint-Raphaël (Var), a été mis en examen pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité" et placé sous contrôle judiciaire le 19 août, avec obligation de soins, interdiction d'entraîner des mineures, ainsi que d'entrer en contact avec son ancienne élève.

Si l'homme de 50 ans "reconnaît la matérialité des faits", selon son avocate Me Virginie Pin, il "conteste l'accusation de viols", évoquant au contraire des relations consenties. "Je prends acte de la position de Pierre Bouteyre sur mon accusation de faits de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, a déclaré Ferro dans un communiqué tout en rappelant qu'elle n'était "pas consentente et que les viols et agressions sexuelles ont été commis par contrainte morale selon l'article 222-24 du Code Pénal."

"J'accorde toute ma confiance à la justice de mon pays", a ajouté la joueuse de 25 ans, remerciant "tous ceux qui lui témoignent leur soutien dans cette étape difficile, mais nécessaire".

"On est avec elle"

Cette mise en examen a suscité de nombreuses réactions dans le tennis français. Après sa qualification pour le troisième tour de l'US Open, Alizé Cornet, entraînée par Pierre Bouteyre de 2002 à 2012 et de 2018 à 2019, a déclaré que l'affaire l'affectait "évidemment beaucoup" : "C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne dors pas très bien la nuit. Courage à Fiona. On est avec elle, on l'aime et toutes les filles du vestiaire pensent à elle très fort, a précisé la joueuse de 32 ans. J'espère qu'elle arrivera à avancer dans sa vie quand ce sera terminé."

Caroline Garcia, elle aussi toujours en lice à Flushing Meadows, a parlé d'un "choc" et a salué le courage de sa compatriote. "Ça remue énormément. C'est triste. Il n'y a pas vraiment de mots. Il faut laisser faire la justice française. Fiona a été forte de prendre position et de s'exprimer sur ça. Je lui souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas la première fois, espérons que ce soit la dernière. Je la connais, on a passé de grands moments ensemble, mais je ne la connaissais pas à l'époque. C'est un choc."