Tennis : Au bout de l'exploit, Mladenovic et Garcia offrent la Fed Cup à la France en battant l'Australie chez elle en finale

A l'issue de la première journée samedi, les deux équipes étaient à égalité une victoire partout.

Un titre historique et inattendu au bout du monde. La France a remporté la troisième Fed Cup de son histoire face à l'Australie après son succès lors du double décisif à Perth, dimanche 10 novembre. Les Françaises Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont d'abord lutté pour remporter un premier set accroché (6-4) avant de surclasser leurs adversaires australiennes, Ashleigh Barty et Samantha Stosur, dans le deuxième set (6-3) pour s'imposer sans trembler en deux manches.

Pour sa première saison à la tête de l'équipe de France, Julien Benneteau réussit ainsi un coup de maître : remporter le trophée après avoir remis en selle et redonné confiance à ses deux meilleures joueuses, qui entretenaient depuis plusieurs années des relations tendues.

L'exploit de Mladenovic, la désillusion de Barty

Plus tôt dimanche, l'Australie avait égalisé à deux points partout face aux Bleues après le succès de sa numéro deux, Ajla Tomljanovic,face à Pauline Parmentier (6-4, 7-5) dans le quatrième simple.

La France avait repris l'avantage en début de journée pour mener 2-1 après la victoire épique de la numéro 1 française, Kristina Mladenovic (40e mondiale), contre la numéro un mondiale, Ashleigh Barty (2-6, 6-4, 7-6). Egalement battue lors de ce double décisif, l'Australienne boucle sa saison exceptionnelle – marquée par un titre à Roland-Garros et un autre aux WTA Finals (le Masters féminin) il y a deux semaines – par une grosse désillusion devant son public.