Tennis : au premier jour de la Coupe Davis, la nouvelle formule n'attire pas les foules

Les fans de tennis sortiront peut-être leur mouchoir. Ce lundi 18 novembre, la Coupe Davis, la mythique compétition de tennis, qui change de formule, a débuté à Madrid et doit se tenir jusqu'au 24 novembre. Alors qu'elle est désormais organisée par la société d'investissement espagnole Kosmos, présidée par le footballeur du Barça Gérard Piqué, elle n'a pas attiré les foules.

La cérémonie d'ouverture, organisée à partir de 14h30 sur le court central de la Caja Magica, se voulait proche de celles organisées lors de l'ouverture des Jeux olympiques, indique RMC Sport. Problème : le stade, qui contient plus de 12 000 places, était à moitié plein. Au grand regret de la journaliste de RTL Isabelle Langé qui, sur Twitter, assure qu'il n'y avait "aucune ambiance".

Interpellé sur Twitter par un internaute qui déplorait les gradins vides, Gérard Piqué a répondu sur le ton de l'humour. "Etes-vous sûr qu'ils ne soient que 15 ?" a-t-il répliqué.

Are you sure there are just 15?? pic.twitter.com/SouZ8FnBG7