Précoce, gentil et ami de David Goffin : trois choses à savoir sur Lucas Pouille qui a offert la Coupe Davis à la France

Dimanche 26 novembre, Lucas Pouille a délivré la France depuis ses terres du Nord, à Lille. Avec sa victoire face au Belge Steve Darcis (6-3, 6-1, 6-0), le joueur de 23 ans a offert un dixième Saladier d'argent à la France, seize ans après celui soulevé à Melbourne (Australie). Franceinfo vous raconte trois anecdotes sur la nouvelle star du tennis français.

1 Il cumule un palmarès impressionnant à seulement 23 ans

Lucas Pouille est précoce. Le jeune homme est repéré dès l'âge de huit ans au club de tennis le TC Loon-Plage (Nord), raconte France 3 Hauts-de-France. En 2008, il est sacré champion de France de la catégorie des 13-14 ans et atteint le deuxième tour du Roland Garros junior en 2010.

Du haut de ses 23 ans, le joueur français peut déjà s'enorgueillir d'un palmarès conséquent. Après son premier titre l'an passé à Metz, le natif de Grande-Synthe (Nord) en a empilé trois autres. Il a atteint son meilleur classement en mai (13e), grâce à une demi-finale à Monte-Carlo et son titre en Hongrie, et a terminé l'année en numéro 2 français, derrière Jo-Wilfried Tsonga, rappelle France 3 Hauts-de-France. Le patron de la FFT, Bernard Giudicelli, a même inventé le verbe "pouiller" pour louer la combativité de Lucas Pouille, lors du quart de finale de Coupe Davis, à Rouen contre la Grande-Bretagne.

2 Il est ami avec David Goffin, meilleur ennemi de la France en Coupe Davis

Pour la finale de la Coupe Davis, Lucas Pouille a disputé son premier match en affrontant un joueur un peu particulier. Le leader Belge David Goffin est aussi l'un de ses meilleurs amis. Une amitié qui n'empêcha pas le 7e joueur mondial de battre largement Lucas Pouille (7-5, 6-3, 6-1), vendredi 24 novembre. "Il y a la guerre et après il y a le verre de l’amitié, a expliqué Lucas Pouille en conférence de presse. C’est vrai que c’est un contexte un peu particulier dans le sens où on est extrêmement proches mais une fois qu’on rentre sur le terrain, on met l’amitié de côté, on se concentre sur nous pour faire gagner notre pays."

Toujours bon de se retrouver ☀️ #ritualdinner @david__goffin @pierrehuguesherbert A post shared by Lucas Pouille (@lucaspouille) on May 26, 2017 at 1:31pm PDT

Cette amitié remonte à janvier 2016, lorsque les deux joueurs se sont croisés à Bribane, en Australie, rapporte Le Soir. "Le fait que nos copines soient aussi devenues très amies fait aussi qu’on s’est rapproché et qu’on a été amené à passer du temps ensemble", a expliqué le joueur français. En espérant que la victoire de la France, dimanche 26 novembre ne gâche pas leurs vacances en commun, prévues quelques jours après la fin de la Coupe Davis, selon Tennis Actu.

3 Il a une sérieuse réputation de... gentil !

"Le gentil Lucas". Voilà le surnom que certains donnent à Lucas Pouille. Une réputation de gentil pas si fréquente dans le sport. "Il n'y a rien de faux dans l'image que je donne, je suis moi-même quand je suis gentil et poli avec les gens", a réagi le joueur RMC. Et promis, il ne se force pas. "Je n’ai pas l’impression d’être méchant envers qui que ce soit, c’est sûr, mais je n’essaye pas du tout d’être apprécié de tout le monde, je n’essaye pas de faire le beau garçon, d’être gentil", expliquait-il à 20 Minutes.

Un avis qui semble partagé par son entourage, comme le joueur Grégoire Barrere."Il aurait pu prendre la grosse tête parce qu’il joue et s’entraîne avec les meilleurs, mais non", explique celui qui se classe 382e mondial. Un vrai gentil.