DIRECT. Coupe Davis : Benoît Paire pour la gagne. Regardez le match du Français face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta

Ce qu'il faut savoir

Le premier simple de la demi-finale de la Coupe Davis, qui oppose la France à l'Espagne, se joue aujourd'hui entre Benoît Paire (54e mondial) et Pablo Carreno Busta (21e mondial), au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord) à 13h30.

L'Avignonnais Benoît Paire possède le meilleur bilan des joueurs français face à Carreno Busta (3 victoires chacun), un élément crucial qui a certainement fait la différence aux yeux de Yannick Noah. "J'essaie de tout prendre en considération [pour le choix des joueurs] (...). Pour ce match je n'ai pas hésité longtemps", a-t-il expliqué.

La bonne étoile de Yannick Noah Le forfait de Rafael Nadal, blessé après l'US Open, redonne leurs chances aux Bleus qui ne partaient pas favoris. Le Majorquin n'a perdu qu'un seul match de Coupe Davis dans sa carrière. "En tant que capitaine, cela change tout pour la rencontre. Quand Nadal joue, c’est quasiment deux points [assurés] pour l’Espagne. Là, ça change et il faut s’adapter", a déclaré le capitaine des Bleus, mardi en conférence de presse.

L'Espagne reste un gros morceau. Les numéros 1 et 2 espagnols, Carreno Busta (21e) et Bautista Agut (26), sont néanmoins de sérieux clients. Des profils qui ont certainement conditionné le choix de Yannick Noah de sélectionner Benoît Paire et Lucas Pouille aux dépens de Richard Gasquet.

Les Bleus sortent d'une saison compliquée. Le capitaine des Bleus a décidé de continuer à faire confiance à Lucas Pouille, qui a remporté le cinquième match de la finale de la Coupe Davis face à la Belgique l'année dernière. Mais le choix n'a pas été facile, après une saison noire pour le tennis français, avec aucun quart de finale en tournoi du Grand Chelem.