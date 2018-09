Finale de la Coupe Davis : pour Julien Benneteau, il y a quelque chose "d'encore plus grand à aller chercher"

Les Bleus ont décroché samedi leur place en finale de Coupe Davis, la deuxième d'affilée, grâce au 3e point décroché par la paire de double Mahut-Benneteau. Julien Benneteau se souvient sur franceinfo d'un "grand moment d'émotion".

Julien Benneteau, grand artisan de la victoire française ce week-end en Coupe Davis contre les Espagnols, estime qu'"il y a quelque chose d'encore plus grand à aller chercher" en finale contre la Croatie. La paire de double Benneteau-Mahut a donné samedi à Villeneuve-d'Ascq le troisième point qui a envoyé la France en finale. "C'est quelque chose de magique. On a vécu un grand moment d'émotion et maintenant j'espère qu'on sera tous prêts pour la finale. Il y a quelque chose d'encore plus grand à aller chercher", a-t-il affirmé.

"Aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes"

Alors que Julien Benneteau venait d'annoncer sa retraite sportive à l'US Open, le capitaine Yannick Noah est venu le chercher pour remplacer Pierre-Hugues Herbert blessé : "J'avais toujours dit que ce qui pouvait me faire prolonger c'est l'équipe de France, si jamais on devait faire appel à moi pour pallier une blessure (...) Pour moi, il était inconcevable de renoncer et de ne pas honorer cette sélection. Aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes", a-t-il confié.

L'an dernier, Julien Benneteau avait été écarté du double par Yannick Noah pour la finale de la Coupe Davis remportée par la France. Une situation que le joueur avait mal vécue, mais il ne veut pas parler de revanche : "Pas une seule seconde, je ne me suis mis dans une situation de revanche."

Je ne voulais pas être parasité par de mauvaises pensées. Il fallait juste être le plus prêt possible pour être à la hauteur de l'évènement.Julien Benneteau à franceinfo

Julien Benneteau va changer son programme en essayant de s'entraîner et de jouer quelques matchs supplémentaires pour être sélectionnable par Yannick Noah. Sa retraite pourrait être retardée encore de quelques jours. Une finale de Coupe Davis, "cela ne se refuse pas", dit-il.