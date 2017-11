DIRECT. Coupe Davis : "Mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts", regardez le premier match de la finale entre Lucas Pouille et David Goffin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TENNIS

: De l'émotion pendant La Marseillaise, avant le début de la rencontre entre David Goffin et Lucas Pouille. "Il faudra que je joue vite, que j'arrive à le faire bouger pour qu'il n'ait pas le temps de lâcher de grosses frappes", a déclaré le Belge, avant de rencontrer le Français.







: Et voici l'arrivée de l'équipe de France sur le court du stade Pierre-Mauroy. Voici quelques statistiques. Lucas Pouille est invaincu en trois confrontations face à David Goffin. Jo Wilfried Tsonga n'a jamais affronté Steve Darcis, mais le toise de 60 places au classement ATP.





: Lucas Pouille affronte David Goffin, la principale menace pour les Bleus. Le joueur belge sort de la meilleure saison de sa carrière (7e mondial), mais s'est beaucoup employé récemment, avec une finale du Masters dimanche dernier.









: C'est bientôt l'heure de la finale de Coupe Davis. Vous pouvez suivre les rencontres en direct sur France Télévisions et sur notre site. On attend beaucoup du public du stade Pierre-Mauroy, où supporters français et belges sont attendus en nombre. En 2014, dans cette même enceinte, les Suisses avaient rapidement pris le dessus sur les fans tricolores, accentuant l'image de cette finale en eau de boudin.







: C'est la troisième campagne de Yannick Noah sur le banc de l'équipe de France de Coupe Davis, lui qui a déjà ramené le saladier d'argent en 1991 et 1996. A croire que le tennis français ne peut pas se passer d'un coach-gourou aux méthodes pas toujours orthodoxes, que je vous détaille dans cet article.









: Allons sans plus attendre à Villeneuve-d'Ascq (Nord), où va débuter la finale de la Coupe Davis contre la Belgique, dans une heure environ. Premier match au programme : Lucas Pouille contre le redoutable David Goffin. Les supporters des Bleus commencent à remplir le stade Pierre-Mauroy.



: Oui tout à fait @GoForTennis. Voici le programme de la finale entre la France et la Belgique :



Aujourd'hui à partir de 14 heures : Lucas Pouille affrontera David Goffin et Jo-Wilfried Tsonga sera face à Steve Darcis.





Demain à partir de 14 heures : en double, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert seront face à Ruben Bemelmans et Joris De Loore.





• Dimanche à partir de 13h30 : Jo-Wilfried Tsonga affrontera à son tour David Goffin et Lucas Pouille sera face à Steve Darcis.



: Bonjour. Pourriez vous nous dire à quelle heure commence le premier match de la coupe Davis aujourd'hui?Voir même un planning des 3 jours si possible.Merci d'avance.