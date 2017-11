DIRECT. Finale de la Coupe Davis : la paire française Herbert-Gasquet survole le premier set (6-1)

Ce qu'il faut savoir

Alors que la France et la Belgique ont gagné chacun un simple vendredi, c’est un match décisif dans la course au Saladier d’argent, que les Bleus n'ont plus soulevé depuis 2001. Samedi 25 novembre, au stade Pierre-Mauroy de Lille (Nord), la paire Gasquet-Herbert devrait défier le duo belge Bemelmans-De Loore, pour défendre les couleurs françaises en finale de Coupe Davis. Une rencontre à regarder à partir de 14 heures sur notre site franceinfo.fr.

Un match décisif. Gagner le double, c'est prendre une sérieuse option sur la victoire finale. 78% des équipes victorieuses de la compétitions ont gagné ce point du samedi. Mais les Français... font partie des exceptions : en 2002, la paire Santoro-Escudé l'avait emporté, tout comme la paire Clément-Llodra en 2010, ce qui n'avait pas empêché les Tricolores de s'incliner.

La France tente un pari. Yannick Noah a choisi de ne pas retenir la paire qui brille en double, composée de Nicolas Mahut et de Pierre-Hugues Herbert. Il a maintenu sa confiance à Herbert, qui s'est pourtant bloqué le dos au début du stage, mais lui a adjoint un Richard Gasquet qui ne s'est jamais dégonflé en Coupe Davis. En face, le sélectionneur belge devrait faire appel à son duo Bemelmans-De Loore. "En double, on reste des outsiders", estime Ruben Bemelmans, cité par la RTBF.

Deux équipes à égalité. Vendredi, les joueurs les mieux classés des deux équipes ont chacun tenu leur rang. Le Belge David Goffin s'est logiquement imposé en trois sets face à Lucas Pouille mais Jo-Wilfried Tsonga a remis les compteurs à zéro en s'imposant face à Steve Darcis en trois sets lui-aussi.