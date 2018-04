Coupe Davis : la France à une victoire de la demi-finale, regardez en direct le match-clé entre Lucas Pouille et Fabio Fognini

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Sympa la grève SNCF.Train affiché complet sur internet et impossible à réserver hier, le seul ce matin à partir d'Orléans vers Paris avant 16h aujourd'hui,Résultat ? Le train est presque vide.Cet affichage en ligne a dû en décourager, à tort, plus d'un.

: Peu de trains circulent aujourd'hui et pourtant certains rouleraient presque à vide, selon une témoignage d'@anonyme dans le live.

: Marine Le Pen estime qu'elle "continue à inquiéter (s)es adversaires politiques" si ceux-ci "cherchent à (l)'enterrer en toutes circonstances". Vous pouvez suivre en direct son interview sur franceinfo.







: Et un set partout dans le match entre Lucas Pouille et Fabio Fognini.

: A Aubervilliers, le discours d'Olivier Faure se poursuit. Il a esquissé les grandes lignes de ce devrait être l'avenir du parti socialiste, en comparant ce congrès au précédent historique d'Epinay en 1972.

: Continue comme ça Lucas on est avec toi

: Lucas Pouille en bonne posture dans ce deuxième set. Il mène 5 à 1 face à Fabio Fognini.

: "Nous savons maintenant, de manière hautement probable, qu'il agissait seul. C'était un Allemand, pas un réfugié."

: "Ce crime lâche et brutal nous a tous très affectés. Depuis que je suis arrivé ici hier, je suis très choqué de ce qu'il s'est passé dans cette paisible ville de Münster."

: On part faire un petit tour sur Paris-Roubaix, où une échappée se profile.

: "Nous devons tout faire pour améliorer la protection de nos citoyens."

: "Je souhaite remercier les forces de l'ordre qui se sont rendues sur place très rapidement."







: Le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Seehofer, s'est recueilli à Münster sur la place Kiepenkerl, tweete un journaliste de Bild. Il devrait s'exprimer dans les minutes qui viennent lors d'une conférence de presse.

: Un sac à dos sur les épaules, de bonnes chaussures et une envie de discuter. Trois cheminots se lancent dans une longue marche demain. Ils prévoient de relier Pamiers (Ariège) à Paris. Leur but : soutenir la grève contre la réforme de la SNCF et surtout, expliquer leurs conditions de travail. Ils m'ont décrit leur projet dans cet article.







(GUILLAUME SOUVANT / AFP)



: Bonjour , le gagnant handisport du marathon de Paris est le Japonais Hiroki Nishida, avec un superbe temps de 1h29 et 57 secondes, soit une vitesse moyenne de 28km/h. Francetvsport vous propose de revivre son arrivée en vidéo.













: Bonjour, j'ai vu ce matin le départ des handisports pour le marathon de Paris et on parle pas du gagnant trop injuste ? Avez-vous le gagnant ou la gagnante ?

: L'Italien Fabio Fognini a remporté le premier set face à Lucas Pouille.

: Le ministre fédéral de l'Intérieur va donner dans quelques minutes une conférence de presse sur l'attaque d'hier à Münster (Allemagne). Vous pourrez la suivre en direct sur Reuters.

: Ce matin, quatre ministres ont pris la parole dans la presse pour défendre la réforme de la SNCF et, à chaque fois, avec les mêmes éléments de langage. On fait le tour ici.

: Vous pouvez suivre le match de Coupe Davis sur France 4. J'en profite d'ailleurs pour signaler que Lucas Pouille souffre face à Fabio Fognini. 5-2 dans le premier set pour l'Italien. Bon dimanche à vous aussi.

: La Coupe Davis est diffusée sur quelle chaîne ? :) Bon dimanche ensoleillé à vous FranceInfo !

: En introduction de son discours, Olivier Faure n'épargne pas ses anciens camarades socialistes qui ont quitté le navire. Sans les citer nommément, le nouveau premier secrétaire du PS pointe Gérard Collomb "issu des rangs du PS" et qui mène "une politique de droite et de droite". Il cible aussi Benoît Hamon et Manuel Valls, anciens candidats à la primaire socialiste, et qui ont rendu leurs cartes du parti.

: Je ne peux pas vous donner de bilan précis @matthieu, des raids de ces dernières heures, y compris dans l'attaque chimique présumée. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) fait état de plus de 90 civils tués.

: Attaque chimique présumée ces dernières heures en Syrie, un bilan ?

: Sur le papier, Fabio Fognini bénéficie d'un léger avantage. Il a remporté deux des trois duels avec le Nordiste, dont le seul disputé sur terre battue, à Hambourg en 2015. Mais depuis, Lucas Pouille a fait du chemin, effectuant même son entrée dans le top 10 en mars.

: Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont donné, hier, l'avantage à la France face à l'Italie grâce à leur victoire expéditive en double.

: Suivez en direct un match-clé entre Lucas Pouille et Fabio Fognini en Coupe Davis. Si le Nordiste l'emporte, la France sera qualifiée pour la demi-finale qui aura lieu en septembre.

: Olivier Faure (à gauche) est arrivé au congrès du PS. Il vient de saluer Stéphane Le Foll (à droite), son ancien adversaire au poste de premier secrétaire. Son discours débute à l'instant. Vous pouvez le suivre en direct sur le compte Dailymotion du parti.





: Peu de trains circulent depuis 19 heures. Et pas de chance, un TER Montpellier-Nîmes a percuté des blocs de pierre sur une voie ferrée, hier soir. Résultat : les 150 passagers du train ont été pris en charge par des bus de substitution et un autre train, rapporte France 3 Occitanie.

: Parisien ou de passage à Paris, voici une idée d'exposition pour ce week-end. "Al Musiqa, voix et musiques du monde arabe" vient d'ouvrir ses portes à la Philharmonie de Paris. C'est une plongée inédite dans les cultures et l'histoire musicales d'un monde immense et ancien, avec une portée politique, comme nous l'expliquons ici.







(Philharmonie)



: Des nouvelles de notre collègue Raphaël Godet en direct du marathon de Paris. Message succinct mais l'effort est là !

: La coordination nationale étudiante (CNE) qui s'est réunie ce week-end au sein de l'université Paris-Nanterre appelle à une mobilisation sur les campus, mardi, contre les nouvelles modalités d'accès à l'université. La coordination appelle également les étudiants à manifester le 14 avril "en lien avec la grève des cheminots" et à se "joindre à la journée nationale de grève du 19 avril".

: On vote en Hongrie aujourd'hui pour les élections législatives. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, part favori pour remporter ce troisième scrutin législatif d'affilée. A la tête d’un parti de droite nationaliste, il a largement axé sa campagne sur l’immigration, comme on l'explique dans cet article.









(ATTILA VOLGYI / XINHUA)



: Bonjour @HugoLbrl, je suis bien en peine de vous donner un pronostic, mais un collègue chti me souffle dans l'oreillette qu'on peut miser sur Philippe Gilbert, Zdenek Stybar, 2e à Roubaix l'an dernier, ou Niki Terpstra, vainqueur du Tour des Flandres la semaine dernière.

: Bonjour ! Quel est votre pronostic pour Paris-Roubaix ? Moi je mise sur Peter Sagan ! Bonne journée

: Et en dessert, si vous êtes du côté de Compiègne, vous pourrez goûter la gaufre sucette.

: #Cyclisme On prépare les moules-frites !

: @anonyme, vous pourrez suivre le discours du nouveau Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sur dailymotion. Le Parti socialiste propose d'ailleurs de suivre en direct l'ensemble des discussions du Congrès d'Aubervilliers.