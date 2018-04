DIRECT. Coupe Davis : regardez le double décisif entre les Français Herbert et Mahut et les Italiens Bolelli et Fognini avec francetvsport

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TENNIS

: Un jeu pour les Français dans ce double. Mahut et Hébert affrontent Bolelli et Fognini.

: Le vainqueur de ce double placera son équipe à un pas des demi-finales. Le capitaine Yannick Noah, dont c'est la dernière campagne, rêve d'un match à domicile en septembre. Ce serait face à l'Allemagne ou l'Espagne.

: Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ne sont pas favoris, mais ils espèrent prendre leur revanche sur Fabio Fognini et Simone Bolelli qui les avaient battus en finale de l'Open d'Australie en 2015.

: Regardez en direct ici ou sur France 4 le double entre les Français Herbert et Mahut et les Italiens Bolelli et Fognini avec francetvsport.

: Bonjour @anonyme, le double entre les Français Herbert et Mahut et les Italiens Bolelli et Fognini est à suivre dès 13h50 ici même avec francetvsport et sur France 4.

: bonjour, sur quelle chaîne peut-on suivre la Coupe Davis ? Merci !