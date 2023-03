Coupe Davis : la France opposée à l'Australie, la Grande-Bretagne et la Suisse en phase de groupes

Du 12 au 17 septembre prochain, l'équipe de France disputera la phase de groupes des finales de la Coupe Davis à Manchester.

Le tirage au sort de la phase de groupes des finales de la Coupe Davis (du 12 au 17 septembre 2023), effectué à Malaga mercredi 29 mars, a placé la France avec l'Australie, la Grande-Bretagne et la Suisse. Les Bleus s'étaient déjà inclinés l'année passée face aux Australiens (2-1), têtes de série numéro 1 de ce groupe. À domicile à Manchester, la Grande-Bretagne se présente elle aussi comme une potentielle menace pour les hommes de Sébastien Grosjean. Enfin, la Suisse affiche l'équipe la moins forte sur le papier, avec seulement deux tops 100 au classement ATP : Marc-Andrea Huesler (47e) et Stan Wawrinka (87e).

Tenant du titre, le Canada se déplacera à Bologne pour le conserver et affrontera l'Italie, la Suède et le Chili. Dans le groupe C, l'Espagne et la Serbie se retrouveront avec un potentiel choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui n'avaient pas participé à la dernière édition. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront par la suite pour les quarts de finale de la compétition. Ce tableau final à élimination directe se disputera à Malaga (Espagne), du 21 au 26 novembre 2023.