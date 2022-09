Coupe Davis : formule ajustée, favoris, chances de la France... Ce qu'il faut savoir avant le début de la compétition

Depuis 2019, la formule de la Coupe Davis se cherche. Après plusieurs ajustements ces dernières années, la formule 2022 revient en deux temps : la phase de groupes, qui a débuté mardi pour six jours, puis une phase à élimination directe en novembre. La France entre en lice mercredi. Favoris, nouvelle formule et chances françaises, franceinfo: sport fait le point avant le début de la compétition.

Une formule en six jours pour la phase de poules

Depuis 2019, la formule de la Coupe Davis a évolué sous le commandement du groupe Kosmos, propriété du footballeur Gerard Piqué. Après des ajustements ces dernières années, l'édition 2022 verra encore quelques nouveautés. Alors disputée en un seul bloc en fin de saison, la nouvelle "nouvelle" formule est cette fois scindée en deux : une phase de groupes sur six jours, du 13 au 18 septembre, dans quatre villes différentes, et regroupant l'ensemble des seize nations qualifiées en mars dernier.

Le groupe A (Croatie, Italie, Argentine, Suède) jouera à Bologne (Italie), le Groupe B (Espagne, Canada, Serbie, Corée du Sud) à Valence (Espagne), le groupe C (France, Allemagne, Belgique, Australie) à Hambourg (Allemagne) et le Groupe D (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bays) à Glasgow (Ecosse).

Locked in✅



The Davis Cup by Rakuten Finals Group Stage draw is complete#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/6VgFStG28m — Davis Cup (@DavisCup) April 26, 2022

Chaque rencontre entre deux nations se dispute sous la forme de deux simples et un double joués le même jour au meilleur des trois sets. À l'issue de la phase de groupes, les leaders de chaque groupe, accompagnés des deux meilleurs deuxièmes, se qualifieront pour le tableau final, qui débutera par les quarts de finale. Jusqu'à la finale, la compétition sera organisée dans la même ville, à Malaga (Espagne), du 21 au 27 novembre, une option retenue pour deux ans.

Qui pour défier la France?

Qualifiée en mars pour la phase de groupes de la Coupe Davis après avoir dominé l'Equateur, la France a intégré le groupe C avec l'Allemagne, l'Australie, et la Belgique. Du côté des Tricolores, Sébastien Grosjean a décidé d'appeler Benjamin Bonzi (50e mondial), Adrian Mannarino (45e), Arthur Rinderknech (58e) et, pour le double, Nicolas Mahut (20e dans cette spécialité). Dernier appelé il y a quelques jours, Richard Gasquet (91e joueur mondial), qui a bien défendu ses chances lors de l'US Open avec notamment son excellent match face au Serbe Miomir Kecmanovic (36e) 6-2, 6-4, 4-6, 6-4, avant de s'incliner face à Rafael Nadal au troisième tour (6-0, 6-1, 7-5).

Team Announcement



Team France has been updated to:



- Adrian Mannarino

- Benjamin Bonzi

- Arthur Rinderknech

- Richard Gasquet

- Nicolas Mahut#DavisCup #byRakuten | @FFTennis pic.twitter.com/qLAhs99jcz — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2022

La France peut espérer se sortir de la phase de poules. En face, la Belgique sera menée par David Goffin (62e mondial), Zizou Bergs (134e), Michael Geerts (226e), Sander Gillé (78e en double) et Joran Vliegen (90e en double). En l'absence de Nick Kyrgios, l'équipe australienne sera guidée par Alex de Minaur (22e) et Thanasi Kokkinakis (81e), et le duo Matthew Ebden - Max Purcell (33e et 37e en double) pour le double.

Enfin, l'Allemagne devra se passer d'Alexander Zverev, qui devait y faire son retour après sa déchirure des ligaments en demi-finale de Roland-Garros. Mais en raison de "douleurs extrêmes" ressenties, le natif de Hambourg a décidé de renoncer à l'événement.

La Croatie et l'Espagne en favoris

Les première et deuxième nations mondiales, respectivement la Croatie et l'Espagne sont les favoris de cette édition 2022. Finaliste de l'édition 2021, la Croatie sera emmenée par Marin Cilic (16e), demi-finaliste à Roland-Garros cette année, et Borna Ćorić (26e), vainqueur de son premier Masters 1000 à Cincinnati il y a quelques semaines. Les Espagnols seront eux guidés par le nouveau numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, en pleine confiance grâce à sa victoire dimanche en finale de l'US Open, son premier titre en Grand Chelem.

Il faudra toutefois garder un oeil sur l'Italie, représentée notamment par Matteo Berrettini (15e) et Jannik Sinner (11e). Ce dernier a encore pris en maturité lors de l'US Open, manquant de peu une première qualification en demi-finale de Majeur face à Alcaraz. Enfin, bien qu'invitée avec la Grande-Bretagne, la Serbie sera un adversaire féroce avec son leader Novak Djokovic (7e). Toutefois, avec une saison en pointillés suite à trois Grands Chelems manqués, le Serbe pourrait être en manque de rythme.

Automatiquement qualifiée pour l'édition 2022 après son sacre en 2021, la Russie n'y participera pourtant pas, après sa suspension par la Fédération internationale de tennis en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Sa suspension a donc profité à la Serbie. Déjà invitée, elle a donc répercuté le sésame au Canada, qui s'était pourtant lourdement incliné en qualifications (4-0) face aux Pays-Bas mais qui a été repêché au titre d'équipe non-qualifiée la mieux classée au classement mondial.