Tennis : Caroline Garcia annonce son retour sur les courts à l'Open d'Australie

Absente du circuit mondial depuis septembre dernier, la numéro 1 française souhaite retrouver les courts et jouer d'abord pour le plaisir et pour elle-même.

"Que l'aventure commence." Alors que Caroline Garcia avait mis fin à sa saison de manière anticipée en septembre dernier, la joueuse française a annoncé sur ses réseaux sociaux, lundi 25 novembre, son retour sur les courts pour le début de la saison lors de l'Open d'Australie (du 12 au 25 janvier).

La joueuse de 31 ans souhaite désormais jouer davantage pour elle-même. "L'objectif n’est plus la destination, mais d’embrasser le voyage, avec tous ses défis et sa beauté. La victoire doit être une conséquence, pas une fin en soi", a-t-elle exprimé sur son compte X. Parfois en proie aux doutes et à la pression, Caroline Garcia souhaite souhaite désormais jouer "ni pour les trophées, ni pour les classements ou les attentes et les rêves de mon entourage, mais pour la personne que je deviendrai à travers ce processus."

Dans un mois à peine, si tout se passe bien, je retournerai sur les courts à l’Open d’Australie. Ce n’est pas juste un retour à la compétition—c’est une confrontation personnelle. Chaque jour, je travaille dur, je me pousse à être prête physiquement et… — Caroline Garcia (@CaroGarcia) November 25, 2024

"Ce n’est pas juste un retour à la compétition, c’est une confrontation personnelle. Chaque jour, je travaille dur, je me pousse à être prête physiquement et mentalement", poursuit celle qui termine tout de même première française au classement WTA (48e) alors que son dernier match remonte au 15 septembre.

Dans une saison difficile pour la Lyonnaise, où elle a rétrogradé de 29 places et n'a pas passé le deuxième tour en Grand Chelem, la joueuse avait évoqué avoir "perdu le plaisir de jouer" et avoir ressenti le "besoin de recharger les batteries". Deux mois plus tard, Caroline Garcia est prête à reprendre du service pour la saison 2025.