Masters 1000 de Cincinnati : mais qui arrêtera Caroline Garcia ?

Depuis un mois, elle est presque imprenable. Après sa victoire contre la numéro un mondiale Iga Swiatek puis son deuxième titre de la saison à l'Open de Pologne fin juillet, la Française Caroline Garcia a dominé la numéro trois mondiale Maria Sakkari en 16es de finale du Masters 1000 de Cincinnati (7-6, 6-7, 6-1), avant d'écarter la Belge Elise Mertens (6-4, 7-5) pour accéder aux quarts du tournoi étasunien. Elle y affrontera vendredi 19 août l'Américaine Jessica Pegula, numéro huit mondiale, pour se hisser en demi-finales.

Mission US Open

Si on exclut sa défaite contre sa compatriote Alizé Cornet en 32es de finale du WTA 1000 de Toronto (3-6, 6-3, 6-3), la 35e mondiale reste sur dix succès consécutifs. Même en 2018, quand elle avait atteint la quatrième place mondiale, elle n'avait pas laissé une telle impression de maîtrise et de sérénité. Après avoir changé de coach en décembre dernier, la joueuse de 28 ans est revenue d'une blessure au pied à la mi-saison. Retour gagnant pour la puncheuse, dont le coup droit dévastateur semble plus fiable, et aidée par une préparation mentale et physique plus performante que par le passé.

"You can learn the most as a person, as a tennis player."@CaroGarcia reflects on reaching her first WTA 1000 quarterfinal in 4 years!

Un mental d'acier, des victoires à la pelle, moins de fautes directes... de quoi augurer du meilleur pour l'US Open ? À New-York, l'Yvelinoise n'a jamais dépassé les 16es de finale en simple (2016, 2017, 2020). En Grand-Chelem, sa meilleure performance remonte à un quart de finale à Roland-Garros en 2017. Mais cette année, elle reste sur une victoire en double sur la terre battue parisienne et sur sa meilleure performance à Wimbledon, avec un huitième de finale. Si elle l'emportait à Cincinnati, Caroline Garcia deviendrait tête de série à Flushing Meadows, ainsi qu'une outsider en puissance.