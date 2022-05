Tennis : dans les pas de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, la nouvelle étoile du tennis mondial, "impressionne tout le monde"

Son nom est sur toutes les lèvres. L'Espagnol Carlos Alcaraz éblouit la planète tennis par sa fulgurante ascension. Inconnu du grand public il y a encore deux ans, l'Espagnol brun aux cheveux courts et yeux marron s'est imposé comme la nouvelle pépite du tennis et compte parmi les outsiders à Roland-Garros pour sa seconde participation, d'autant plus après son titre, dimanche 8 mai, à Madrid, son deuxième Masters 1000 en carrière. Avec 27 victoires à son actif cette saison pour trois défaites, avec en prime deux succès face aux géants Rafael Nadal et Novak Djokovic, le Murcien paraît de plus en plus intouchable à l'approche du Grand Chelem parisien.

Depuis son premier tournoi sur le circuit principal en 2020, il ne cesse de faire tomber les records de précocité. En février dernier, il remporte son premier ATP 500 à Rio de Janeiro et devient, à 19 ans, le plus jeune tennisman à s'offrir un tournoi de ce calibre. Ce premier titre lui donne de la confiance pour la suite de la saison qu’il lui fait encore franchir un nouveau cap. En mars, il glane son premier Masters 1000 à Miami. Là encore, il est le plus jeune joueur à remporter le titre en Floride, et inscrit même son nom dans l’histoire en devenant le premier espagnol à y soulever le trophée. Pourtant cinq fois finaliste, Rafael Nadal n’a jamais réussi à s’y imposer.

Une précocité à tous les niveaux

A Miami, à précisément 18 ans, 10 mois et 29 jours, Alcaraz rejoint ainsi le cercle très fermé des plus jeunes joueurs à remporter un Masters 1000. Avant lui, l'Américain Michael Chang avait gagné à Toronto en 1990 à 18 ans, 5 mois et 7 jours, et Rafael Nadal le tournoi de Monte-Carlo en 2005 à 18 ans, 10 mois et 29 jours. Vous en voulez encore ? Lors du dernier Open d'Australie, alors sorti des qualifications, Alcaraz devient le plus jeune joueur espagnol à gagner un match en Grand Chelem depuis Nadal en 2003.

Son ascension fulgurante donne même le tournis au classement ATP. Encore 318e au 16 mars 2020, il grimpe à la 133e place le 5 avril 2021, avant de devenir lundi 9 mai 6e mondial. Où s'arrêtera-t-il ? "Alcaraz est un joueur qui progresse à une vitesse phénoménale, expliquait mi-avril Patrick Mouratoglou, consultant pour France Télévisions dans "Tout le sport". Quand un joueur brûle les étapes comme lui, en général, c'est très bon signe. Il impressionne tout le monde par la qualité de sa frappe, par ses qualités physiques et sa capacité à gagner."

"Il va probablement devenir bientôt l’un des meilleurs joueurs du monde. Je crois qu’il va brûler les étapes très vite", avançait quant à lui Rafael Nadal, le 5 mai 2021 après sa victoire expéditive face à Alcaraz à Madrid 6-1, 6-2. En effet, le jeune joueur a sauté les marches quatre par quatre.

Carlos Alcaraz et Rafael Nadal posent avant leur match au Masters 1000 de Madrid, le 5 mai 2021. (MAXPPP)

Dans les pas de Nadal, mais pas trop non plus

Cette précocité en rappelle une autre. Car, oui, on ne peut s’empêcher de comparer Carlos Alcaraz à Rafael Nadal. Les deux Espagnols ont commencé sur le circuit professionnel à 15 ans et ont remporté leur premier tournoi à 18 ans. 18 ans, c'est justement l'âge auquel il devient le plus jeune joueur à intégrer le Top 10 mondial depuis Rafael Nadal en 2005.

18. A 18 ans et 355 jours, @alcarazcarlos03 est le plus jeune joueur au moment de faire son entrée dans le Top 10 depuis @RafaelNadal (alors âgé de 18 ans et 326 jours).



️ 25 avril 2005 : entrée de Nadal dans le Top 10

️ 25 avril 2022 : entrée d'Alcaraz dans le Top 10 pic.twitter.com/8zibYTDNKy — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 25, 2022

Au-delà des chiffres, le jeune prodige partage avec le Majorquin son coup droit dévastateur, ses prédispositions sur la terre battue, son mental d’acier, ainsi qu’une attitude et une humilité saluées de tous.

Si pour beaucoup de joueur une telle comparaison aurait été étouffante et paralysante, Carlos Alcaraz a lui réussi à la transformer en moteur pour gagner. "Grâce à Rafa, j’ai appris l’importance de jouer avec une grande énergie et de tout donner de la première à la dernière balle. Le défi d’essayer d’aller là où Rafa est allé est aussi une grande motivation pour moi, même si je sais que c’est presque impossible", avait-il confié en avril après sa victoire au Masters 1000 de Miami.

Un style de jeu plus proche de Federer

Et même à la détourner, comme il l’expliquait dans une interview dans le Corriere della Sera. "Je suis de Murcie, lui de Majorque. Il est gaucher, pas moi. Moi, quand j’étais petit, j’étais tout sauf un guerrier : petit, maigrichon et peu puissant. L’opposé de Nadal…" Sur le court d’ailleurs, son style se rapproche plus d’un Roger Federer et d’un Novak Djokovic que d'un Rafael Nadal.

Le jeu d’Alcaraz est déjà aujourd’hui efficace aussi bien sur terre que sur dur et plus offensif que celui de "Rafa". Sa palette de coups est déjà très complète, alliant des coups puissants et à plat aux touchés plus délicats de l’amorti, en passant par un jeu grisant au filet. Lui-même en atteste : "Si je dois en choisir un, je dirais que mon style ressemble à celui de Federer. Comme lui, j’essaie d’être tout le temps agressif en coup droit et en revers."

Lors de sa finale au Masters 1000 de Miami le 3 avril 2022, face au Norvégien Casper Ruud, Carlos Alcaraz a montré l'étendue de son talent et de son style pour glaner son premier titre de cette ampleur. (MAXPPP)

Une grande maturité

Comme les joueurs du "Big 3" historique, que sont Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, Carlos Alcaraz brille par son humilité et sa maturité. Cette maturité, il en a fait preuve après sa défaite en novembre 2021 face à Hugo Gaston en huitièmes de finale au Masters de Paris-Bercy, devant un public totalement dévoué à la cause du Tricolore. "De loin le match qui a le plus servi à Carlos en 2021, assurait Juan Carlos Ferrero, ex-numéro un mondial et vainqueur de Roland-Garros en 2003, et coach de l'Espagnol depuis ses 15 ans.

Carlos Alcaraz, qui menait 5-0 au deuxième set, a complètement perdu le fil du match avant de s'incliner 6-4, 7-5. "J'ai connu un véritable blocage mental. J'ai été submergé, je ne savais plus jouer. En sortant, j'ai pleuré, j'avais un sentiment d'impuissance. (...) Après un ou deux jours, ça avait bien refroidi. Je me suis alors dit que c'était chouette d'avoir vécu cette situation, afin d'emmagasiner assez d'expérience pour que ça ne se reproduise pas, en tout cas pas de la même façon." Carlos Alcaraz a si bien retenu la leçon, que depuis rien ne l'arrête. Comme si cette défaite l'avait traumatisé à jamais.

"Lors du dernier NextGen Masters (qu’il gagne), en novembre 2021 à Milan, ce que Carlos souhaitait le plus au monde, davantage même que le titre, c'était de pouvoir rejouer tout de suite contre Hugo Gaston, et ça dit énormément de sa personnalité." Juan Carlos Ferrero, coach de Carlos Alcaraz à L'Equipe, en février 2022

Il fait encore preuve de maturité lorsqu'il enchaîne les succès, sans pourtant prendre la grosse tête, bien au contraire. "Je suis en train de faire de belles choses, je gagne des titres. Alors forcément, dans ces moments-là les gens parlent de toi, j'essaie de prendre cela simplement et de continuer sur le chemin que je me suis fixé", soulignait à Monte-Carlo au micro de Tout le sport, celui qui "rêve est d’être un jour le numéro un mondial" et "gagner tous les Grands Chelems". Et peut-être même soulever son premier titre d'un Majeur cette année ? "Je peux gagner un Grand Chelem cette année. Et je n'ai pas peur de le dire", confiait-il en avril dernier en conférence de presse.

Carlos Alcaraz et son coach, Juan Carlos Ferrero, célèbrent la victoire du jeune espagnol à Barcelone, le 24 avril 2022. (MAXPPP)

Un talent salué sur le circuit

Son début de carrière en fanfare impressionne aussi les autres joueurs du circuit. "C’est incroyable, ce qu’il fait. À son âge, je ne sais même pas si j’avais un point ATP. À chaque match, il prouve un peu plus son énorme potentiel", a salué il y a quelques semaines l’Italien Matteo Berrettini. "Il n’est pas le futur du tennis, il est déjà le présent", a assuré Gaël Monfils, impressionné après sa défaite contre lui en huitièmes de finale à Indian Wells.

Même Tony Nadal ne tarit pas d’éloge à son sujet. "Au cas où quelqu’un aurait des doutes, il n’y a plus de doute : le tennis espagnol n’a pas seulement un horizon prometteur, il a Carlos Alcaraz. Il n’est pas seulement le joueur actuel mais probablement le mieux placé pour succéder aux membres du Big 3 sur la scène mondiale." En Espagne, il est déjà la nouvelle coqueluche de la presse nationale. Quand El Pais parle de "diamant brut" à polir avec le temps, Mundo deportivo écrit : "Carlos Alcaraz, de par son jeu et sa personnalité sur le court, est déjà à seulement 18 ans, le nouvel et irrésistible aimant du public, où qu'il joue."

Sera-t-il tout aussi "irrésistible" à Roland-Garros qu'il ne l'a été depuis le début de l'année ? Les observateurs le voient déjà comme le principal outsider derrière les favoris, Nadal, Djokovic et Tsitsipas. Surtout, l'histoire est déjà prête à lui faire sa place. En juin 2005, un certain Rafael Nadal, à tout juste 19 ans, remportait son premier titre à Roland-Garros, deux mois après être devenu le plus jeune joueur à intégrer le top 10 mondial. Un destin parallèle que l'on imagine sans mal se poursuivre Porte d'Auteuil. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'étoile Alcaraz n'a pas fini de briller.