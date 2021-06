Tennis : Rafael Nadal déclare forfait pour Wimbledon et les Jeux olympiques

C'est une demi-surprise après sa défaite épique face à Novak Djokovic à Roland-Garros. Battu en demi-finale sur son ocre de la porte d'Auteuil, et touché physiquement, Rafael Nadal (35 ans) a annoncé, jeudi 17 juin, sur les réseaux sociaux, qu'il ne participerait ni à Wimbledon (28 juin au 11 juillet) ni aux Jeux olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août).

Hi all, I have decided not to participate at this year's Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It's never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision