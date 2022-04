Tennis : l'ATP juge "injuste" l'exclusion de joueurs russes et biélorusses de Wimbledon, Elina Svitolina réclame qu'elle soit étendue aux autres tournois

"Nous pensons que la décision unilatérale prise aujourd'hui par Wimbledon et la LTA d'exclure les joueurs de Russie et de Biélorussie du tournoi britannique sur gazon de cette année est injuste et pourrait créer un dangereux précédent préjudiciable pour le sport." Par ces mots, l'ATP, association qui régit le le circuit masculin de premier plan (sauf les Grands Chelems), a critiqué la décision de Wimbledon d'exclure les athlètes russes et biélorusses du plus prestigieux tournoi sur gazon de l'année, mercredi 20 avril. Une décision, également prise par la LTA, fédération britannique de tennis pour tous les tournois disputés outre-Manche.

Pour l'ATP, ces décisions relèvent d'une "discrimination basée sur la nationalité". Le communiqué évoque "une violation de notre accord avec Wimbledon" et l'association dit réfléchir aux conséquences à donner à ce sujet. "Toute action en réponse à cette décision sera maintenant évaluée en consultation avec notre conseil d'administration et les conseils des membres", peut-on lire.

Elina Svitolina souhaite l'exclusion des Russes et Biélorusses de tous les tournois

L'association assure que les joueurs russes et biélorusses seront toujours autorisés à jouer les tournois ATP sous drapeau neutre, comme depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Une position que ne partage pas l'athlète ukrainienne Elina Svitolina, épouse de Gaël Monfils, très engagée depuis le début de l'invasion. Dans un tweet, la joueuse a demandé aux joueurs et joueuses concernés de prendre position contre l'invasion ukrainienne et de les suspendre en cas de réponse négative. "Il est des temps où le silence est une trahison et ce moment est venu", affirme-t-elle.