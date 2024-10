Tennis : Giovanni Mpetshi Perricard s'offre à Bâle son premier titre en ATP 500

Giovanni Mpetshi Perricard continue sa progression. Après un premier titre en ATP 250 à Lyon au mois de mai, le tennisman français de 21 ans a remporté le plus beau trophée de sa carrière à l'ATP 500 de Bâle, en Suisse, dimanche 27 octobre. Opposé à l'Américain Ben Shelton (n°23 à l'ATP et tête de série n°6 du tournoi), le Lyonnais s'est imposé en deux manches (6-4, 7-6) et 1h27 de jeu.

Rapidement en tête, après avoir breaké son adversaire en début de match à 1-1, Giovanni Mpetshi Perricard et ses coups surpuissants ont mis à mal la défense de son adversaire, pourtant lui aussi réputé pour son tennis tout en force. Cela a d'ailleurs été le grand thème de la rencontre, avec 22 aces pour le Français et 10 pour l'Américain, ou encore 35 coups gagnants pour Giovanni Mpetshi Perricard. Au 50e rang mondial en début de semaine, il sera 31e lors de la prochaine actualisation du classement.

Sixième titre français en 2024

S'il n'a pas manqué de féliciter son adversaire et de s'amuser avec le public lors de la réception de son trophée, celui qui a servi à 241 km/h, pendant le match, engrange surtout de la confiance avant le Masters de Paris Bercy. C'est le sixième titre tricolore cette saison sur le circuit, après Arthur Fils à Hambourg et Tokyo en ATP 500 et Ugo Humbert à Dubaï (ATP 500) et Marseille (ATP 250).

🔹 2ème titre

🔹 1er ATP 500

🔹 100% de réussite en finale ATP

🔹 22 aces en finale

🔹 0 break concédé sur le tournoi

📈 31ème mondial demain

🔥 Bat Auger-Aliasssime, Shapovalov, Rune et Shelton à la suite



Impressionant tout au long de la semaine, il s'est montré intouchable sur son service, ne concédant aucun break, ce qui lui a permis d'écarter trois têtes de série, Félix Auger-Aliassime, Holger Runer et donc Ben Shelton.