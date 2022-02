Tennis : Félix Auger-Aliassime bat Stefanos Tsitsipas en finale à Rotterdam et remporte son premier titre sur le circuit

Le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime a remporté, dimanche 13 février, son premier trophée sur le circuit ATP, en s'imposant en finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam face au Grec Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2.

Le n°9 mondial, âgé de 21 ans, a ainsi mis fin à une série de huit échecs en finale dans la foulée d'un beau parcours à Melbourne, où il avait poussé Daniil Medvedev, au cinquième set, en quarts.

