Tennis : avant l'US Open, Adrian Mannarino remporte le deuxième tournoi ATP de sa carrière à Winston-Salem

Le Français Adrian Mannarino a remporté, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 août, son deuxième titre ATP en carrière et le premier depuis 2019. Il a battu le Serbe Laslo Djere 7-6 [7/1], 6-4 pour remporter l'Open de Winston-Salem.

Le gaucher de 34 ans avait perdu neuf de ses 10 finales ATP précédentes, dont trois de suite, depuis qu'il avait remporté son premier titre en 2019 sur l'herbe de Rosmalen.

65e mondial, Adrian Mannarino a remporté 83% de ses points après son premier service. Il remporte ainsi sa première finale ATP depuis sa défaite lors de celle d'Astana Open face à l'Australien John Millman en novembre 2020.

Allez Adrian @AdrianMannarino caps off a marvelous week in the southern heat to win his 2nd career title, defeating Djere 7-6 6-4!@WSOpen pic.twitter.com/ZqdD43MgLF