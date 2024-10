"Un tournoi qui nous tient à cœur" : les frères Lebrun de retour chez eux, à Montpellier, pour le prestigieux "WTT Champions" en tennis de table

Montpellier attend ses champions. Les deux phénomènes du tennis de table français, les frères Félix et Alexis Lebrun, 18 et 21 ans, disputent cette semaine une première grande compétition internationale dans leur ville natale, où ils sont licenciés et s’entraînent toujours. Le "WTT Champions" réunit à partir du mardi 22 octobre les meilleurs joueurs du monde, dans la Sud de France Arena. Alexis, l'aîné âgé de 21 ans, arrive sur la lancée de son titre de champion d'Europe décroché dimanche en Autriche. Félix, 18 ans, arrive de son côté avec un statut de superstar après ses deux médailles aux JO de Paris, le bronze en individuel et par équipes.

Sur les tramways de Montpellier, les visages des deux frangins s’affichent en grand sur les écrans publicitaires, avec le poing levé. Toute une ville attend le retour de ces héros et toute une famille trépigne, à l'image de la maman Dominique Lebrun, qui s’apprête à revivre les émotions des Jeux olympiques. "Demain soir à Montpellier, chez nous, ils vont avoir à cœur de donner ce qu'ils peuvent pour faire plaisir à leur public, à leurs amis, à leur famille. J'espère qu'ils ne seront pas trop fatigués", déclare-t-elle à franceinfo.

Dominique Lebrun, la mère des pongistes Alexis et Félix. (NICOLAS PERRONET / RADIOFRANCE)

"Avec la salle pleine, il n'y aura plus de fatigue"

Les deux frères ont accumulé de la fatigue en Autriche le week-end dernier, où ils ont également décroché le titre européen en double, en plus du simple remporté par Alexis. Les frangins veulent surtout surfer sur l’euphorie des Jeux pour enchaîner les compétitions et rester sur ce petit nuage que, ni l’un ni l’autre, n’ont l’intention de quitter. "On est encore dans la lune, mais c'était un week-end exceptionnel. On a pu profiter un petit peu, même si on n'a pas énormément profité non plus avec le tournoi qui arrive ici et qui nous tient énormément à cœur", assure Félix Lebrun. "La victoire, c'est le meilleur repos. Quand je vais rentrer, avec la salle pleine, il n'y aura plus de fatigue", enchaîne Alexis.

Car c’est la première fois dans leur carrière qu’Alexis et Félix s’apprêtent à disputer un tournoi international dans leur ville natale. Et pas n’importe lequel : un WTT champions, qui accueille la plupart des meilleurs joueurs du monde. Hors Jeux olympiques, jamais une compétition d’une telle envergure n’a eu lieu en France.

Une possibilité qui s'ouvre grâce aux frères Lebrun, savoure le fondateur et ancien président du club de Montpellier, Dominique Bilbao, qui les a vus grandir. "C'est totalement inespéré de voir un tel événement ici à Montpellier. Les deux Lebrun formés et fidèles au club, c'est extraordinaire. Ils ont débuté ici, ils ont tous leurs amis, leurs supporters. Ils s'y sentent bien", constate-t-il. Les frères Lebrun pourraient même s’affronter en quart de finale, à condition de bien lancer leur tournoi mercredi soir.