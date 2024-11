Tennis de table : les frères Lebrun se qualifient en double pour la finale des WTT Finals, l'équivalent des Masters de tennis

Alexis et Félix Lebrun se sont imposés en demi-finales face à une autre paire française, composée de Florian Bourrassaud et Esteban Dorr, vendredi.

Ils ne sont pas encore rassasiés de leur année 2024. Alexis et Félix Lebrun se sont facilement qualifiés pour la finale du double des WTT finals (l'équivalent des Masters de tennis, qui regroupent les 16 meilleurs joueurs de la saison), en battant trois manches à zéro en demi-finales l'autre paire française, composée de Florian Bourrassaud et Esteban Dorr, vendredi 22 novembre à Fukuoka (Japon).

Face à leurs deux amis d'entraînement à Montpellier, les frères Lebrun ont été largement dominateurs, après avoir tout de même dû sauver deux balles de set en ouverture. "Le 1er set a été décisif, ils menaient 10-8 mais on a réussi à marquer un point important à 10-9. Ensuite, on s'est relaxé et on a joué notre meilleur niveau", a expliqué Félix, le cadet, 18 ans et numéro 4 mondial.

Une finale pour conclure l'année en beauté

Malgré leur manque de fraîcheur dûe à une saison exceptionnelle mais éreintante, marquée par les podiums olympiques, les Lebrun n'ont ensuite laissé aucune chance à la 11e paire mondiale, composée de deux joueurs au-delà de la 100e place au classement individuel (12-10, 11-6, 11-3). Les numéros 2 mondiaux et champions d'Europe en titre auront l'occasion de conclure en beauté leur saison en affrontant samedi en finale les vainqueurs de la seconde demi-finale opposant en soirée les Japonais Shunsuke Togami et Hiroto Shinozuka (6es mondiaux), aux Singapouriens Pang Koen et Quek Izaac (10es).

En individuel, la semaine a en revanche tourné court pour les nouvelles stars françaises du tennis de table, éliminées dès leur entrée en lice en huitièmes de finale de cette compétition qui réunit les meilleurs pongistes de l'année lors de l'ultime rendez-vous de la saison.