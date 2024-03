Tennis de table : les frères Lebrun sacrés champions de France de double

Un sacre en famille. Alexis et Félix Lebrun ont été titrés champions de France de tennis de table en double, samedi 23 mars, devant leur public à Montpellier, une première ensemble pour les deux frères.

La fratrie a dû en passer par un cinquième set décisif pour s'imposer face à ses partenaires d'entraînement dans l'Hérault, Florian Bourrassaud et Esteban Dorr 3-2 (7-11, 11-4, 9-11, 11-8, 11-6).

"C'est merveilleux"

"C'est la première fois qu'on joue ensemble aux Championnats de France seniors et on gagne, c'est merveilleux", a réagi Félix Lebrun, 17 ans et numéro 5 mondial, une première pour un pongiste français depuis près de trente ans et la référence Jean-Philippe Gatien en 1995.

Si chacun des frères Lebrun avait déjà été couronné en France en double, ils ne l'avaient jamais été ensemble. En 2021, l'aîné Alexis l'avait emporté justement avec Esteban Dorr. Puis Félix lui avait succédé l'année suivant aux côtés de Laurent Cova.