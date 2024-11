Tennis de Table : Les frères Lebrun deviennent numéros un mondiaux en double

Samedi 23 novembre avait lieu la finale des finales WTT. Les frères Lebrun se sont imposés face aux Japonais, devenant ainsi les numéros un mondiaux en double.

Félix et Alexis Lebrun ont sauvé l’impensable. Une balle de deux à zéro pour la paire japonaise a été effacée par les deux frères alors que l’échange en question était mal engagé. Ils basculent finalement à un set partout et vont même mener deux sets à un. Mais la paire japonaise, Togami et Shinozuka, n’abdique pas et remporte la quatrième manche. Félix et Alexis doivent batailler une dernière fois dans la manche décisive.

Une victoire qui les hisse au sommet

Dans cette manche décisive, les frères Lebrun ne lâchent rien et s’imposent 11-4. Une victoire qui vient sceller leur place de numéros un mondiaux en double durant cette saison. Vice-champions du monde, champions d'Europe, médaillés de bronze aux Jeux… Seuls ou à deux, la fratrie a presque tout ramené cette année en termes de titres. Rendez-vous l’année prochaine pour confirmer cette ascension qui a ravi les fans de tennis de table en France.

