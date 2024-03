Tennis de table : Alexis Lebrun conserve son titre de champion de France face à son petit frère Félix

Il devait y avoir un malheureux. Sacrés en double la veille, Alexis et Félix Lebrun s'affrontaient en finale des championnats de France de tennis de table, dimanche 24 mars à Montpellier. Double tenant du titre, l'aîné (20e mondial) a conservé sa couronne face à son petit frère, nouveau numéro cinq mondial. Le tout au bout d'un bras de fer familial très disputé, en six sets (4-2).

Debout sur la table à l'issue de la rencontre pendant que son cadet fondait en larmes, Alexis Lebrun (20 ans) a laissé exploser sa joie, lui qui était l'outsider de la rencontre malgré son statut de double tenant du titre. Et malgré, aussi, son invincibilité face à son cadet, qu'il avait jusque-là rencontré trois fois en carrière, pour trois victoires. Sauf que la hiérarchie familiale n'est plus la hiérarchie sportive, puisque Félix Lebrun (17 ans) est récemment devenu le cinquième joueur mondial, derrière les intouchables Chinois.

Un bras de fer spectaculaire

A Montpellier, leur ville, les deux frères sont ensuite tombés dans les bras l'un de l'autre. A domicile, ils se savaient observés à quelques mois des Jeux olympiques. Un an après une première finale entre les deux joueurs, déjà remportée par l'aîné, cette revanche était attendue. Trop, peut-être, pour Félix Lebrun, passé à côté de ses deux premiers sets, facilement remportés par Alexis Lebrun (11-3, 11-6). Il a fallu attendre le troisième pour voir le numéro cinq mondial mener au score et finalement emporter une manche (11-8).

Alexis Lebrun est triple champion de France !

Victoire 4 sets à 2 de l'ainé de la fratrie, qui saute sur la table pour célébrer.

Quelle finale entre les deux joueurs ! pic.twitter.com/qJSdPwvv3T — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 24, 2024

Ragaillardi, Félix Lebrun a ensuite joué plus libéré. Résultat : un quatrième set exceptionnel, avec un chassé-croisé haletant entre les deux frères, mais qui a finalement basculé en faveur du plus jeune pour égaliser à deux manches partout (11-9). On pensait alors le cadet lancé vers un premier sacre national, mais c'est bien Alexis Lebrun qui a mis la main sur la cinquième manche de la rencontre (11-5), avant de sauver cinq balles de set dans la sixième pour finalement l'emporter 16-14 et conserver sa couronne de champion de France pour une année de plus, au moins.